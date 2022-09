Samsung amplia la gamma BeSpoke: c'è un forno con I'IA che fa i timelapse!

Dopo avervi parlato della stilosa e coloratissima aspirapolvere di design di Samsung del 2022 nella nostra recensione della Samsung BeSpoke Jet, il colosso sudcoreano ha annunciato tutta una serie di coloratissimi elettrodomestici smart nel contesto della collezione BeSpoke Infinite Line.

Scatenatissima all'IFA 2022, Samsung ha mostrato il forno BeSpoke AI, il cui approdo sul mercato è previsto per ottobre 2022. Si tratta di un dispositivo smart per una cucina più sana (e con molto più stile), grazie alle modalità di cottura a vapore Natural Steam, Full Steam, Dual Cook Steam ed Easy Steam. Inoltre, grazie all'Intelligenza Artificiale della feature AI Pro Cooking, il forno BeSpoke AI è in grado di riconoscere il cibo per garantire la cottura ideale in ogni contesto, oltre a integrare una fotocamera per creare dei veri e propri timelapse da postare sui social.

Funzionalità e salute sono parole d'ordine quanto lo stile, con un design privo di maniglia e controllo a sfioramento, passando per una ricca palette di colori e finiture, tra cui Clean Navy, Clean White e Satin Beige.

Non solo cibo ma anche igiene grazie alle nuove lavatrici e asciugatrici BeSpoke AI, entrambe dotate di tecnologie eco-compatibili, come il ciclo di lavaggio che riduce l'emissione di microplastiche dagli indumenti del 54%.

Inoltre, con la tecnologia AI Ecobubble di Samsung è possibile migliorare sensibilmente l'efficienza energetica, uno dei focus principali del brand in quel di Berlino per l'IFA 2022, dove Samsung ha svelato i piani per elettrodomestici più sostenibili. Con i sensori AI Wash, poi, la lavatrice può calcolare sia il peso del carico che il livello di sporco dei capi in modo da dosare in maniera precisa acqua, detersivo ed energia.

Infine, con SpaceMax, il cestello più grande da 11 kg riesce a entrare in un form factor classico da 60 cm.