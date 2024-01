Samsung amplia il programma di riparazioni fai da te: ora supporta anche i TV

Samsung ha annunciato l’ampliamento del proprio programma di riparazioni fai da te, che ora include anche alcuni modelli di televisori, proiettori e dispositivi pieghevoli.

Il colosso coreano, attraverso il proprio sito web, permette di acquistare parti di ricambio e consente di accedere a guide che spiegano come effettuare le riparazioni di molti dispositivi. Supportate tre varianti del TV The Frame del 2024, ma anche entrambi gli smartphone pieghevoli (Galaxy Z Fold e Z Flip).

Come riportato da The Verge, l’azienda sottolinea che per effettuare molte riparazioni di TV e display saranno necessari solo strumenti comuni come cacciavite tradizionali. Gli utenti avranno la possibilità di sostituire "parti relative all’imaging, alimentazione, connessione WiFi e comparto sonoro” per vari tipi di display.

Gli utenti hanno anche la possibilità di acquistare guide per effettuare la riparazione e componenti per alcune delle soundbar della lineup 2023. In tal caso, viene richiesto solo il cacciavite a croce.

Samsung non è la prima società ad offrire un servizio di questo tipo. Già da qualche anno, infatti, è disponibile anche in Italia il servizio di riparazione fai da te di Apple che copre sia iPhone che Mac. La società asiatica ha collaborato con iFixit per offrire guide e componenti facili da sostituire anche per gli utenti meno esperti.