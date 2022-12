Samsung: un anno di Netflix Premium in regalo con uno smart monitor

A pochi giorni dall'offerta Samsung con il Galaxy Tab, segnaliamo che il colosso coreano propone un'altra promozione che permette di ottenere tra 3 e 12 mesi di Netflix in regalo, sull'acquisto di uno degli Smart Monitor delle gamme M5, M7 ed M8.

I seguenti modelli di Smart Monitor M7 otterranno un abbonamento da 12 mesi al piano standard di Netflix del valore di 12,99 Euro al mese:

LS32AM700UUXEN

LS32AM700URXEN

LS32AM700PRXEN

LS32BM700UUXEN

LS32BM701UUXEN

LS43AM700UUXEN

LS43BM700UUXEN

Compatibili anche gli Smart Monitor M5, che danno diritto a tre mesi di Netflix del valore di 12,99 Euro al mese:

LS27AM500NUXEN

LS27AM500NRXEN

LS27AM501NUXEN

LS27BM500EUXEN

LS27BM501EUXEN

LS32AM500NUXEN

LS32AM500NRXEN

LS32AM501NUXEN

LS32BM500EUXEN

LS32BM501EUXEN

Sull'acquisto di uno degli Smart Monitor M8 invece si otterrà un voucher Netflix Premium di 12 mesi del valore di 17,99 Euro:

LS32BM801UUXEN

LS32BM80BUUXEN

LS32BM80GUUXEN

LS32BM80PUUXEN

Per ottenere il coupon è necessario completare l'acquisto entro il 9 Gennaio 2023 incluso e registrarlo entro e non oltre 15 giorni dalla data di consegna. Samsung provvederà ad analizzare le prove d'acquisto inviate ed invierà entro 30 giorni dall'email di validazione il coupon da riscattare secondo le tempistiche previste.

Tra le altre promozioni di Natale proposte da Samsung, segnaliamo anche l'offerta che permette di ottenere un TV 55 pollici 4K in regalo sull'acquisto di una soundbar. Per tutti i dettagli comunque vi rimandiamo alle notizie dedicate ed al sito web ufficiale di Samsung dove sono disponibili le istruzioni su come procedere col riscatto.