Samsung annuncerà il proprio AirDrop insieme al Galaxy S20?

In occasione dell'evento Unpacked 2020, Samsung dovrebbe annunciare la propria versione di AirDrop di Apple, che consentirà agli utenti di scambiare rapidamente file e contenuti tra due smartphone. L'indiscrezione è stata pubblicata da XDA, che spiega anche il funzionamento della piattaforma.

Secondo quanto emerso dalle schermate, il funzionamento sarà molto simile ad AirDrop, e consentirà agli utenti di "condividere contenuti istantaneamente con le persone vicine" a patto che il dispositivo abbia la condivisione rapida attiva. Gli utenti dal loro canto saranno anche in grado di imporre delle restrizioni per bloccare la ricezione di file da determinate persone (ad esempio solo da chi è presente nella lista contatta) o lasciarlo aperto.

Non si tratta della prima volta che sul web emergono rumor di questo tipo: qualche mese fa è emerso un rumor secondo cui Xiaomi, Oppo e Vivo starebbero lavorando su un proprio AirDrop, per mettersi in concorrenza con Apple. Android infatti allo stato attuale non ha un "proprio" sistema di trasferimento file, ma con la prossima versione potrebbe debuttare Fast Share, che era già stato scovato lo scorso giugno e che a quanto pare sarebbe ancora in beta.

Quick Share di Samsung, secondo quanto emerso, permetterà anche di trasferire dati sui dispositivi SmartThings. Il sistema prevede l'upload sul cloud e quindi la ritrasmissione, a fronte di 2 gigabyte massimo al giorno.