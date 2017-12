Samsung annuncerà i nuovi Galaxy S9 ed S9 Plus a Febbraio?

Nelle ultime settimane sul web si è a lungo discusso della possibile data di presentazione della nuova generazione di smartphone top di gamma targati, che dovrebbe essere composta da due cellulari: iled il

In molti avevano addirittura avanzato l'ipotesi secondo cui il gigante coreano avrebbe mostrato i due dispositivi già al CES di Las Vegas, in programma il prossimo mese di Gennaio. La fiera, infatti, aprirà la nuova stagione di presentazioni per il mercato dell'elettronica al consumo ma, purtroppo, la compagnia asiatica ha fermamente smentito le indiscrezioni, affermando che almeno allo stato attuale delle cose appare "improbabile" vedere il Galaxy S9 e Galaxy S9 Plus già a Gennaio.

Oggi Bloomberg torna alla carica e, in un interessante articolo pubblicato sulle proprie pagine, riferisce che Samsung avrebbe scelto Febbraio come mese per svelare gli smartphone, con conseguente arrivo sul mercato previsto già a Marzo. Si tratta di una novità di non poco conto, considerato che nel 2017 la società ha svelato il Galaxy S8 e Galaxy S8 Plus a fine Marzo, per poi lanciarli sul mercato ad Aprile.

A livello di specifiche, si parla di due dispositivi molto simili agli attuali, con i sistemi fotografici aggiornati, segno che il produttore ha preferito aumentare ulteriormente l'asticella, probabilmente anche a causa delle poche novità da implementare.

Chiaramente, sia il Galaxy S9 che Galaxy S9 Plus includeranno dei processori aggiornati, i sistemi di riconoscimento delle impronte digitali e facciali e la scansione dell'iride. Almeno al momento appare improbabile vedere un sistema in stile Face ID, mentre non abbiamo indicazioni sulla possibile integrazione del sensore per le impronte digitali sotto il display.