Samsung annuncerà il SoC Exynos 1080 di fascia media il 12 novembre

Non ci sono solo novità per l’interfaccia utente One UI 3.0 sul fronte Samsung: dopo le prime indiscrezioni su Weibo, ora è giunta la conferma ufficiale che il prossimo processore Exynos 1080 sarà presentato il 12 novembre in Cina durante un evento organizzato appositamente.

La notizia è stata ripresa anche dai colleghi di SamMobile, i quali hanno aggiunto che non sarà il SoC in arrivo nella prossima serie di smartphone top di gamma Galaxy S21, che stando a indiscrezioni recenti potrebbe arrivare sul mercato già a gennaio 2021. Exynos 1080, come confermato da Samsung stessa, è dotato degli ultimi core CPU Cortex-A78 di ARM e della GPU Mali-G78; ARM afferma che il Cortex-A78 vanta un aumento delle prestazioni del 20% rispetto al Cortex-A77, e che questo processore 5nm avrà anche un modem 5G integrato per permettere alla fascia media di accedere sin da subito alla rete mobile di quinta generazione, ove disponibile.

Come se non bastasse, su AnTuTu sarebbero apparsi anche i primi benchmark di tale SoC, il quale avrebbe ottenuto 693.600 punti superando così i chipset Qualcomm Snapdragon 865 e 865+. Per l’azienda sudcoreana Exynos 1080 potrebbe essere il successore di Exynos 980, lanciato nel 2019 sempre per i dispositivi di fascia media come Galaxy A51 5G e A71 5G; tuttavia, di recente è stato avvistato anche un chip Exynos 981 di cui, per ora, non si sa niente.

Non ci resta che attendere la conferenza stampa del 12 novembre, che si terrà a Shanghai, per sapere tutti i dettagli tecnici di questo chip e magari anche l’avvenire del mondo smartphone marchiato Samsung.