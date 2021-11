Samsung: un enorme leak rivela tutti gli smartphone in uscita nel 2022

Il portale sudcoreano Thelec.kr ha pubblicato online tutti i piani di vendita di Samsung per la sua lineup di smartphone del 2022. Si tratta di un leak che, benché vada preso con le pinze per via delle fluttuazioni del mercato e della crisi dei semiconduttori, fornisce importanti informazioni sui device che vedremo in commercio il prossimo anno.

Partendo dai dispositivi flagship dell'azienda, il report conferma il lancio della serie Galaxy S22 a inizio 2022, dandoci quasi la certezza che Galaxy S22, S22+ e S22 Ultra arriveranno nei negozi a inizio febbraio. Samsung ha in programma di produrre 33 milioni di unità di device della linea S22, che dovrebbero essere sufficienti a soddisfare la domanda del mercato. Il numero di smartphone prodotti salirebbe poi a 40 milioni considerando anche il Galaxy S22 FE, che dovrebbe essere messo in commercio entro la fine del 2022, ammesso che non si verifichino ritardi come quelli relativi all'S21 FE.

Samsung rimane comunque ottimista riguardo alle vendite dell'S21 FE, nonostante la sua commercializzazione a solo un mese dal lancio dell'S22 e il fatto che Galaxy S21 FE sarà venduto solo in alcuni mercati, e non in tutto il mondo. Probabilmente, il colosso coreano si aspetta che gli utenti vedano l'S21 FE come un'alternativa a basso prezzo alla linea S22, premiandolo in termini di vendite: per questo, l'azienda ne produrrà ben 9.3 milioni di unità.

Le previsioni sono poi estremamente positive riguardo a Galaxy Z Fold 4 e Z Flip 4, i successori dei due device foldable di Samsung che hanno conquistato il mercato nel 2021. Se lo Z Fold 3 e lo Z Flip 3 hanno fatto registrare, insieme, vendite per 3.2 milioni di unità nel 2021, nel 2022 il solo Z Flip 4 dovrebbe essere prodotto in ben 6.9 milioni di copie, il che lascia pensare che Samsung si aspetti un aumento quasi verticale delle sue vendite. Il Galaxy Z Fold 4, invece, si attesterà intorno ai 2.9 milioni di unità prodotte.

Tuttavia, il grosso delle vendite dovrebbe arrivare dai device di fascia medio-bassa, ovvero la linea di smartphone A. In particolare, il nuovo Galaxy A13 sarà il dispositivo con più unità sul mercato, poiché la sua produzione dovrebbe attestarsi attorno ai 28 milioni di device. Lo smartphone di fascia media A53, invece, verrà prodotto in ben 27 milioni di copie, e si prepara a far registrare vendite impressionanti per l'azienda coreana.

Infine, il Galaxy A33 da solo dovrebbe toccare 23 milioni di unità prodotte: il volume totale della serie A nel 2022 sarà dunque di 78 milioni di unità, contro i 54,2 milioni della serie S, risultato ottenuto peraltro sommando la produzione di tutti gli smartphone della linea S20, S21 e S22 per il prossimo anno. In totale, comunque, il numero di device diversi prodotti da Samsung nel 2022 sarà pari a 52, considerando sia i nuovi smartphone che quelli lanciati negli scorsi anni ma ancora in produzione.