Samsung annuncia Bespoke Studio e Maison Kitsune Edition per Galaxy Watch 4 e Buds 2

Samsung ha tenuto nella giornata odierna l’evento Samsung Galaxy Unpacked Part 2 annunciato a sorpresa una settimana fa. Come ci si poteva aspettare, l’evenienza è stata dedicata completamente a nuove soluzioni di personalizzazione per i dispositivi Galaxy di ultima generazione: vediamole assieme nel dettaglio.

L’annuncio principale riguarda la Bespoke Edition di Galaxy Z Flip3 5G, con cui è iniziata la conferenza del colosso sudcoreano. Si tratta di una versione speciale del foldable a conchiglia di casa Samsung, grazie alla quale gli utenti potranno personalizzare al meglio il dispositivo con qualsiasi tipo di accessori e non solo.

La Bespoke Edition permetterà di selezionare tra più colori per un totale di 49 combinazioni differenti. Tramite il sito ufficiale Samsung sarà possibile scegliere le opzioni desiderate tra quelle disponibili per il pannello e per la cerniera, per poi completare l’ordine di Galaxy Z Flip3 5G in maniera estremamente rapida. “Your Galaxy, your way”, come afferma la società. Samsung Galaxy Z Flip3 5G Bespoke Edition sarà disponibile da oggi per l’ordine e acquisto, con prezzi a partire da 1.099 Dollari e con incluso nel pacchetto il programma Samsung Care+ per 12 mesi.

Questo programma è pensato per aumentare il grado di personalizzazione dei dispositivi, complice anche il lancio ufficiale di Android 12 che, ricordiamo, è focalizzato proprio sulla massima personalizzazione da parte dell’utente. Tra l’altro, Samsung oggi ha annunciato anche One UI 4, ultima versione custom dell’interfaccia utente di casa Samsung basata proprio su Android 12.

Anche Samsung Galaxy Watch 4 ottiene la Bespoke Edition tramite il cosiddetto Bespoke Studio. Esattamente come per Galaxy Z Flip3 5G, lo smartwatch d’ultima generazione potrà essere personalizzato su misura con una vasta gamma di opzioni colore. L’azienda sudcoreana ha confermato che in futuro arriveranno molti altri dispositivi in edizione Bespoke.

Ma non è tutto! Lo smartwatch Galaxy Watch 4 e le Galaxy Buds 2 ricevono un'edizione Maison Kitsune, progettata in collaborazione con il famoso marchio di moda e musica parigino. Galaxy Watch 4 Maison Kitsune Edition ha un cinturino Moonrock Beige decorato con un foro a forma di volpe e delicate incisioni. Galaxy Buds 2 Maison Kitsune Edition sarà disponibile allo stesso modo in Moonrock Beige e custodia in pelle Stardust Grey con logo Maison Kitsune Fox Head. Inoltre, l’auricolare destro presenta la testa della volpe, mentre quello sinistro la coda.

Gli auricolari Galaxy Buds 2 Maison Kitsune Edition saranno disponibili a partire da 249 Dollari, mentre Galaxy Watch 4 Maison Kitsune Edition nel modello da 40 mm costerà 399 Dollari.

C’è però una brutta notizia per noi italiani: tutte queste edizioni personalizzate saranno disponibili in Corea, Stati Uniti, Regno Unito, Germania, Francia, Canada e Australia a partire da oggi, 20 ottobre. Per il mercato del Belpaese, invece, non ci sono novità.

Resta dunque l’attesa di Samsung Galaxy S21 FE per gennaio 2022: dopo le indiscrezioni sulla cancellazione del dispositivo, ora infatti ci si aspetta un suo debutto all’inizio del prossimo anno.