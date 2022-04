Samsung annuncia chipset Exynos 1280: in arrivo su nuovi smartphone mid-range

Ne è passato di tempo dal debutto italiano degli smartphone Samsung Galaxy A33 e A53, entrambi compatibili con il 5G; nonostante ciò, soltanto in queste ore la casa sudcoreana ha formalmente annunciato il chipset Exynos 1280 in vista della sua implementazione su altri smartphone.

Il chipset proprietario Exynos 1280 pensato per la fascia media è prodotto con processo EUV a 5 nm di Samsung ed è dotato di una CPU a otto core composta da due core Cortex-A78 a 2,4 GHz insieme a sei core Cortex-A55 a 2 GHz, dove questi ultimi operano ad alta efficienza energetica; lato GPU, invece, troviamo il chip ARM Mali-G68. Non manca, dunque, il modem per la rete mobile di quinta generazione sia sub-6GHz che mmWave 5G.

Questo nuovo SoC è ottimizzato con tecnologia Fused Multiply-Add (FMA) per un consumo energetico ridotto e una durata della batteria conseguentemente superiore. In più, la NPU integrata offrirà funzioni di intelligenza artificiale potenziate.

Exynos 1280 può gestire display FHD+ con refresh rate fino a 120Hz, sensori fotocamera fino a 108 MP e per un totale di quattro moduli con tre aggiuntivi da 16 MP massimo. Non manca il supporto alla stabilizzazione elettronica dell'immagine (EIS) e la registrazione e alla riproduzione di video 4K a 30 fps. Infine, lato connettività figura il supporto a Wi-Fi 802.11ac MIMO dual-band e Bluetooth 5.2.

Dove arriverà questo chip? Come specificato in apertura, al momento è già disponibile sugli smartphone mid-range Galaxy A33 e Galaxy A53, oltre al Galaxy M33; pertanto, ci aspettiamo una sua comparsa futura su altri modelli nella stessa fascia di prezzo.

