Samsung annuncia collaborazione con Microsoft per servizi cloud-5G innovativi

Da parecchio tempo Samsung e Microsoft sono partner su vari progetti e tecnologie tra cui servizi cloud, Office 365 e Xbox, tanto che Samsung ha anche offerto come bonus di preordine dell’ultimo smartphone Galaxy S20 Fan Edition tre mesi di abbonamento a Xbox Game Pass Ultimate. Ma l’ultimo accordo di collaborazione è nato nelle ultime ore.

Il colosso sudcoreano e la compagnia di Redmond, come annunciato anche nella Samsung Newsroom con un post dedicato, d’ora in poi uniranno le forze per offrire soluzioni di rete 5G private e con crittografia end-to-end basate su cloud. Nello specifico, esse implementeranno rispettivamente la tecnologia 5G vRAN (Virtualized Radio Access Network) e la piattaforma cloud Azure per permettere a negozi, fabbriche, stadi, uffici e tante altre realtà di utilizzare la nuova rete di quinta generazione assieme agli standard di sicurezza elevati garantiti da Azure.

Nel post, Samsung ha affermato: “La collaborazione evidenzia i vantaggi chiave delle reti cloud, che possono accelerare l'espansione del 5G per le aziende e aiutarle a implementare reti di quinta generazione private più velocemente. L'implementazione di soluzioni 5G completamente virtualizzate su una piattaforma cloud consente inoltre notevoli miglioramenti nella scalabilità e flessibilità delle reti per operatori mobili e aziende ".

L’obiettivo chiave di questa nuova partnership è quello di promuovere l’innovazione abbassando le barriere, principalmente legate al costo, che separano piccole e grandi realtà lavorative dalle ultime tecnologie. Attraverso un approccio al mercato basato sul cloud, Samsung e Microsoft mirano a ottenere una maggiore efficienza dei costi nelle implementazioni del 5G.

Anche il vicepresidente di Azure for Operators Yousef Khalidi ha rilasciato una dichiarazione per conto del colosso di Redmond: “Microsoft è lieta di collaborare con Samsung per accelerare l'implementazione delle reti 5G nelle aziende. La combinazione di Microsoft Azure e delle offerte 5G virtualizzate di Samsung consentirà nuove soluzioni e ridurrà le barriere all'ingresso per le reti 5G private per i nostri clienti comuni in tutti i settori di vendita al dettaglio, produzione, intrattenimento e molti altri”.

Nel mentre, proprio il team che lavora su Microsoft Azure ha testato dei datacenter subacquei rivelatisi un vero e proprio successo, con benefici importanti rispetti a quelli localizzati sulla terraferma.