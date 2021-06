Samsung annuncia la conferenza dell'MWC 2021: ecco il teaser

L'edizione 2021 del Mobile World Congress di Barcellona è ormai dietro l'angolo, dato che avrà luogo dal 28 giugno al 1 luglio. In questo contesto, Samsung ha annunciato che terrà un evento per l'occasione.

In particolare, stando anche a quanto riportato da GSMArena, nonché come svelato dalla stessa Samsung sul suo portale ufficiale, la conferenza partirà alle ore 19:15 del 28 giugno 2021. La diretta verrà trasmessa sul canale YouTube ufficiale dell'azienda sudcoreana. L'evento si concentrerà, per stessa "ammissione" di Samsung, sull'ecosistema di dispositivi connessi Galaxy, dimostrando come quest'ultimo può "migliorare lo stile di vita" delle persone.

La società sudcoreana ha poi fatto specifico riferimento agli smartwatch, spiegando che presto ci sarà una "nuova era" per questi dispositivi. Ricordiamo che recentemente Tizen e Wear OS si sono uniti, quindi risulta probabile il fatto che la conferenza si concentri principalmente su questo mondo. Tuttavia, Samsung ha affermato di avere in serbo delle novità anche in termini di sicurezza, quindi staremo a vedere.

Sempre rimanendo in casa Samsung, in queste ore si stanno facendo sempre più insistenti i rumor in merito al futuro della collaborazione con AMD. Tuttavia, nel caso del SoC Exynos con GPU RDNA2, a cui si è fatto riferimento ufficialmente qualche settimana fa, quest'ultimo dovrebbe essere svelato a luglio 2021, perlomeno stando a Gizchina.