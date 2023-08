Samsung annuncia la nuova conferenza per gli sviluppatori: One UI 6.0 in arrivo?

Mentre aspettiamo che Samsung presenti la sua lineup autunnale di smartphone e tablet, il colosso coreano ha annunciato le date della prossima Samsung Developer Conference, o SDC23. La conferenza per gli sviluppatori sarà la cornice del reveal di nuove funzioni per One UI 6, Tizen, SmartThings e Bixby.

Come spiega un comunicato stampa di Samsung, l'evento si terrà il 5 ottobre 2023, a San Francisco, nella cornice del Moscone Center. Si tratta della nona edizione della conferenza, con la prima in assoluto che si è tenuta nell'ormai lontano 2013. A differenza dello scorso anno, quando la partecipazione alla manifestazione era solo su invito, a questo giro tutti potranno registrarsi e prendere parte all'evento fisico.

Samsung ha già spiegato che il keynote inaugurale del SDC23 si terrà nella mattinata del 5 ottobre e sarà tenuto dal Vice Chairman dell'azienda e CEO della divisione Device eXperience (DX) di Samsung Electronics J.H. Han. Tra i keynote minori della giornata, invece, ce ne saranno alcuni tenuti da Jaeyeon Jung, Executive Vice President della divisione SmartThings di Samsung e da Hon Park, Vicepresidente del Digital Health Team della divisione Mobile eXperience di Samsung, al lavoro su One UI 6.0.

Gli occhi sono puntati sull'evento per via dei problemi della Open Beta di One UI 6.0, che è stata lanciata da Samsung nella prima metà del mese di agosto, salvo poi essere immediatamente rinviata a data da destinarsi. Secondo i rumor, One UI 6.0 sarebbe dovuta arrivare entro metà agosto (insieme ad Android 14). Tuttavia, dal momento che il nuovo sistema operativo di Big G ancora non è stato rilasciato al pubblico, è possibile che anche One UI 6.0 si faccia attendere per qualche settimana, magari in vista di un lancio durante la SDC di San Francisco.

Tra le altre novità presentate nel corso della kermesse, poi, ci saranno il prossimo aggiornamento di SmartThings, la piattaforma del colosso coreano per la casa smart, di Bixby, l'assistente vocale dell'azienda di Suwon, di Tizen, il sistema operativo di Samsung per smart TV, e di Samsung Knox, la suite di sicurezza dell'azienda. Il comunicato stampa ufficiale parla poi di novità per Samsung Health e, soprattutto, per l'implementazione di Matter nei dispositivi per la domotica della compagnia.