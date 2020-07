Samsung annuncia un cortometraggio in 8K sull'Italia girato con Galaxy S20

Samsung ha annunciato il cortometraggio chiamato "Viaggio in 8K: riscopri l'Italia nei suoi dettagli". Si tratta di un progetto che ha coinvolto alcuni fotografi e travel influencer italiani, che sono stati incaricati di girovagare per il nostro Paese e "catturarlo" con in mano uno smartphone Samsung Galaxy S20 Ultra.

Il risultato è stato pubblicato sul canale YouTube ufficiale di Samsung Italia, ma in questo caso la risoluzione arriva "solamente" a 1080p. Per far visualizzare il contenuto in 8K alla stampa, l'azienda sudcoreana ha tenuto un evento in quel di Milano in cui ha riprodotto il video su un televisore QLED 8K Q950T (si tratta del modello flagship della gamma 2020 di Samsung, pensate che il prezzo parte da 5999 euro per la variante da 65 pollici).

In ogni caso, per Samsung è stata un'occasione per far conoscere alla stampa (e di conseguenza al pubblico) la possibilità di girare un video in 8K con uno smartphone dell'azienda e di riprodurlo in seguito su un televisore 8K. Insomma, la società sudcoreana sta puntando sempre di più sulla realizzazione di un ecosistema di prodotti. Inoltre, l'azienda è tornata a sottolineare lo zoom 100x, ma per maggiori informazioni sul suo funzionamento vi consigliamo di consultare la nostra recensione di Samsung Galaxy S20 Ultra.

Tra coloro che hanno aiutato a realizzare il cortometraggio, dalla durata di poco più di due minuti, troviamo Gabriele Galimberti, Mattia Bonavida, Peppe Cantone e Manuela Vitulli. Per l'occasione, Samsung ha lanciato un concorso che chiede agli utenti di caricare sull'app Samsung Members un video di un minuto che cerchi di valorizzare il nostro patrimonio enogastronomico, paesaggistico e culturale. Il contest si concluderà il 31 agosto 2020 e verranno scelti quattro vincitori, che si porteranno a casa uno smartphone Galaxy S20 e un QLED TV 8K da 65 pollici.