Samsung annuncia la sua Developer Conference: la domotica sarà protagonista

Samsung ha presentato la gamma BeSpoke di elettrodomestici smart all'IFA 2022, ma sembra già essere intenzionata a raddoppiare i suoi sforzi nel settore della domotica. Infatti, la Samsung Developer Conference, conferenza annuale degli sviluppatori per prodotti Samsung, sarà quest'anno totalmente incentrata sui dispositivi smart per la casa.

La conferenza si terrà il 12 ottobre 2022 a San Francisco, negli Stati Uniti, ma sarà anche trasmessa online sui canali dell'azienda coreana. È improbabile che vedremo nuovi annunci hardware nel corso della kermesse: se essi dovessero verificarsi, tuttavia, saranno quasi sicuramente incentrati a loro volta su prodotti per la domotica.

Nello specifico, al centro della conferenza ci sarà la piattaforma per la casa smart SmartThings di Samsung, mentre la compagnia ha spiegato che mostrerà "la sua visione del futuro" nel settore della domotica e i miglioramenti apportati ai software, ai servizi, alle piattaforme e all'hardware nel corso degli ultimi anni.

Al centro della conferenza, in particolare, dovremmo trovare la Calm Technology di Samsung, che permette a più dispositivi di comunicare tra loro per migliorare l'esperienza utente anche in campo domotico. Inoltre, il colosso di Suwon dovrebbe soffermarsi sulle nuove tecnologie in arrivo su One UI, magari parlando dell'aggiornamento a One UI 5.0 per smartphone Samsung, su Tizen, Bixby, Matter e Samsung Wallet.

A destare particolare attenzione, al di là di SmartThings, è il fatto che Samsung parlerà finalmente di Matter, il nuovo standard per la domotica co-sviluppato con Amazon, Google, Apple e diverse altre aziende leader nel settore: grazie a Matter dovrebbe essere possibile controllare qualsiasi prodotto smart per la casa sia da smartphone Android che da device iOS.