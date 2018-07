Samsung annuncia il display OLED flessibile indistruttibile per smartphone

Samsung Display, la divisione dedita allo sviluppo di pannelli per televisori, smartphone e tablet del colosso coreano, ha annunciato di aver sviluppato un display OLED flessibile indistrittubile. La componente è stata sviluppata per smartphone e certificata da UL (Underwater Laboratories), che lavora per l'OSHA del Dipartimento del lavoro USA.

Nel comunicato stampa, Samsung sostiene che il display infrangibile ha superato i test di durabilità in tempo reale basato sugli standard militati stabiliti dal Dipartimento della Difesa statunitense.

Hojung kim, General Manager di Samsung Display, ha dichiarato che "la finestra di plastica rinforzata si è rivelata essere particolarmente adatta per gli smartphone per via della sua leggerezza, trasmissività e durezza, che sono tutte molto simili al vetro".

La società ha intenzione di utilizzare il pannello OLED anche su dispositivi militari mobili, console da gioco portatili, console automobilistiche, e tablet per PC per l'apprendimento.

Nel test effettuato da UL, sono stati provati diversi tipi di cadute. Il primo riguardava 26 cadute da 1,2 metri, seguito da un test di durabilità ad alta e bassa temperatura (tra 71 e -32 gradi Celsius). Il pannello ha continuato a funzionare normalmente, senza alcun tipo "a fronte, ai lati o ai bordi".

Successivamente, è stato fatto cadere da 1,8 metri, più di quanto l'esercito americano avesse mai chiesto alle compagnie che gli forniscono i pannelli su licenza, ma il pannello anche in questo caso è risultato funzionante senza alcun problema. Al momento Samsung non ha reso noto quando sarà disponibile al pubblico.