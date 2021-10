Samsung annuncia le DRAM DDR5 da 14 nm: sono le memorie del futuro?

Samsung ha annunciato l'inizio della produzione di DRAM DDR5 da 14 nm in massa per alcuni server e supercomputer che verranno resi operativi nel 2023. Si tratta della DRAM dalle dimensioni più piccole attualmente in produzione, con una lunghezza di soli 14 nm, mentre la tecnologia su cui si basa la produzione è detta EUV, o Extreme Ultraviolet.

Il miglioramento della tecnologia EUV, impiegata nella produzione della RAM, permette al produttore di ottenere una DRAM DDR5 avanzata e di dimensioni ridotte: secondo Jooyoung Lee, direttore della sezione DRAM Production & Technology di Samsung, "abbiamo guidato il mercato DRAM per tre decenni facendo da pionieri in importanti innovazioni tecnologiche. Oggi, Samsung ha raggiunto un altro traguardo tecnologico con l'EUV multi-livello, che permette l'estrema miniaturizzazione a 14 nanometri della DRAM, impossibile con i processi tradizionali."

L'implementazione della tecnologia EUV nella miniaturizzazione della DRAM Samsung potrebbe aprire le porte a importanti passi avanti in campo tecnologico, sia per le aziende che per i consumatori. Sempre Jooyoung Lee ha dichiarato che "A partire da queste innovazioni, continueremo a garantire le soluzioni di memoria più varie, andando incontro ai bisogni di performance maggiori e di capacità più elevate in un mondo basato sui dati, sul 5G e sull'Intelligenza artificiale".

La tecnologia EUV sarà probabilmente centrale per la riduzione delle dimensione della DRAM al di sotto dei 10 nm, poiché essa permette di ottenere un'elevata densità di memoria, aumentando la produttività della DRAM stessa del 20% e rendendola più accurata, garantendo così migliori prestazioni nell'analisi dei dati. Inoltre, una DRAM più densa può ridurre di quasi il 20% il consumo di energia, il che potrebbe essere interessante soprattutto per i data center e per i supercomputer.

Gli ultimi mesi sono stati colmi di traguardi tecnologici e di ricerche scientifiche per Samsung: solo poche settimane fa, infatti, il colosso coreano annunciava una partnership con l'Università di Harvard per "copiare e incollare" il cervello umano su dei chip, mentre ha da poco dato inizio alla produzione di chip a 3 nm, che però verranno implementati solo dal 2023 per via della mancanza di materie prime.