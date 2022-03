Samsung annuncia l'evento 'Awesome Unpacked': in arrivo i nuovi Galaxy A

Solo poche ore dopo la comparsa del rumor sull'imminente lancio dei Samsung Galaxy A, gli smartphone di fascia medio-bassa del produttore coreano, è la stessa Samsung ad annunciare che terrà un evento di lancio chiamato "Galaxy Awesome Unpacked", che con ogni probabilità sarà incentrato proprio sui nuovi smartphone della serie Galaxy A.

Samsung ha pubblicato anche un poster promozionale dell'evento, che potete vedere in calce e che comunica che il Galaxy Awesome Unpacked si terrà il 17 marzo alle ore 15:00 italiane. Sarà ovviamente possibile seguire la presentazione in livestreaming sui canali social dell'azienda.

Come già sappiamo, l'evento sarà totalmente incentrato sui nuovi smartphone Galaxy A, che si propongono ormai da anni come alternativa midrange o di fascia bassa ai ben più performanti (e costosi) Galaxy S e Galaxy Z. Generalmente, i telefoni della serie Galaxy A sono anche i meno interessanti dal punto di vista hardware, ma sono anche quelli che fanno registrare le maggiori vendite per Samsung, soprattutto nei mercati emergenti.

Ad ogni modo, durante l'evento Samsung dovrebbe mostrare il Galaxy A73, il Galaxy A53 e il Galaxy A33, visto che l'azienda ha già lanciato Galaxy A13 e A23, le due proposte di fascia bassa della serie. È invece decisamente più improbabile che Samsung annunci altri prodotti, come dei nuovi accessori per smartphone o degli smartwatch.

Ad ogni modo, il device top di gamma della serie sarà il Galaxy A73, che sarà dotato di un chipset Qualcomm Snapdragon 750G e di un display da 6,7", in linea con quelli del Galaxy A72 dello scorso anno. Inoltre, sono anche trapelati online negli scorsi giorni i primi render di Samsung Galaxy A73, che danno al pubblico un'idea del form factor del telefono.

Accanto all'A73, inoltre, troveremo anche il Samsung Galaxy A53, reso particolarmente interessante dal fatto che esso sarà il primo smartphone con SoC Exynos 1200 proprietario di Samsung. Il device, poi, dovrebbe avere uno schermo da 6,5". Di dimensioni minori, invece, dovrebbe essere il Galaxy A33, di cui però non possediamo ancora una scheda tecnica né completa né parziale.