Samsung annuncia l'evento Unpacked del 14 Gennaio: arriva il Galaxy S21

Dopo settimane di indiscrezioni e rumor, Samsung ha finalmente annunciato l'evento Unpacked del 14 Gennaio 2021, nel corso del quale svelerà la nuova lineup di smartphone top di gamma della serie Galaxy. Tra dieci giorni esatti infatti potremo finalmente vedere i Galaxy S21, S21 Plus ed S21 Ultra.

L'evento Galaxy Unpacked, che porta il claim "Welcome to Everyday Pic", inizierà alle ore 16 italiane ed ovviamente sarà trasmesso in streaming attraverso i canali social e YouTube della compagnia coreana.

La scheda tecnica ed i prezzi dei Galaxy S21 sono più volte trapelati negli ultimi giorni. Secondo le ultime indiscrezioni, il modello base potrebbe essere il più economico dal Galaxy S7, con un prezzo di partenza inferiore ai 900 Dollari.

Tra le principali novità della lineup ci sarà il supporto all'S-Pen, che è già stato confermato dalla stessa Samsung attraverso il CEO della divisione mobile. Tuttavia, questo aspetto non comporterà un addio alla gamma Galaxy Note, come ipotizzato da molti, che sarà presentato più avanti durante l'estate.

Il teaser comunque non mostra molto dei Galaxy S21, a parte quello che sembra essere il modulo fotografico. Con l'avvicinarsi del keynote però è probabile che i rumor crescano ulteriormente

Non è chiaro se sarà annunciato anche il Galaxy S21 FE, che a quanto pare sarà un downgrade rispetto all'S20 FE.