Samsung annuncia l'evento Unpacked 2020: in arrivo Galaxy S20 e Fold 2

Samsung ha confermato la data dell'evento Unpacked 2020 trapelata nella giornata di ieri. Il primo keynote della società coreana, nel corso del quale dovrebbe arrivare l'annuncio dei nuovi Galaxy S11/S20 e Fold 2,si terrà il prossimo 11 Febbraio a San Francisco, in California.

Calendario alla mano, i dispositivi saranno i primi top di gamma 2020 a raggiungere il mercato. Samsung, rispetto a quanto fatto negli anni passati, ha anticipato di qualche giorno il keynote. L'annuncio arriverà comunque a pochi giorni di distanza dal Mobile World Congress di Barcellona, la più importante fiera al mondo sulla telefonia mobile che si terrà dal 24 al 27 Febbraio.

Il piatto forte dell'evento sarà senza dubbio il nuovo Galaxy S20 (o Galaxy S11, come ipotizzato), che dovrebbe arrivare sul mercato in più varianti per soddisfare le esigenze di tutti i tipi di clientela. E' però molto attesa anche la seconda generazione dello smartphone pieghevole, il Galaxy Fold 2 che si è già mostrato in una serie di fotografie trapelate in rete e che hanno confermato un nuovo aspect ratio ed un design a conchiglia in stile Motorola Razr.

Come sempre, seguiremo l'evento in diretta con notizie ed approfondimenti per tenervi aggiornati su tutto ciò che mostrerà Samsung.

Fateci sapere nel frattempo nei commenti cosa vi aspettate dai nuovi dispositivi.