Samsung annuncia l'evento Unpacked di Agosto: arriva il Galaxy Note 20!

Dopo settimane di indiscrezioni, Samsung ha finalmente annunciato l'evento Galaxy Unpacked estivo, che si terrà il prossimo 5 Agosto e sarà teatro della presentazione del nuovo Galaxy Note 20 di cui si è a lungo parlato nelle ultime ore grazie ai like trapelati in rete.

Parallelamente Samsung ha anche diffuso attraverso sul proprio account YouTube un video trailer che secondo molti avrebbe indirettamente fornito un'interessante indicazione su ciò che andremo a vedere.

Il filmato, che proponiamo come sempre in apertura, infatti, mostra un dispositivo color oro, segno che il Note 20 potrebbe davvero sfoggiare questa nuova colorazione. E' anche prevista la presentazione del Galaxy Z Flip 5G, ma non sono escluse sorprese.

Ovviamente, a causa delle misure di contenimento del Coronavirus, l'evento sarà trasmesso esclusivamente in streaming, alle ore 16:00 italiane, sul canale ufficiale YouTube di Samsung e sui vari canali del produttore coreano.

Nelle ultime ore, nel frattempo, sono trapelati i presunti prezzi del Samsung Galaxy Note 20, che dovrebbe partire da 999 Dollari per la versione base, con il modello Ultra in arrivo al prezzo di 1299 Euro. E' previsto quindi un leggero rincaro rispetto al Note 10, che era stato lanciato a 946 Dollari lo scorso anno, con la variante Plus a 1099 Dollari.