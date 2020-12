Samsung annuncia First Look 2021: l'evento è tra poche settimane!

Gli occhi degli appassionati di tecnologia di tutto il mondo sono puntati su Samsung in questo momento. Infatti, sono in molti coloro che attendono l'ormai a quanto pare imminente gamma Galaxy S21. Tuttavia, prima ancora di quel momento ci saranno altre presentazioni da parte dell'azienda sudcoreana.

In particolare, stando anche a quanto riportato da MSPowerUser, sembra proprio che Samsung voglia fare le cose in grande nel 2021. Dopo aver fissato la presentazione del nuovo processore Exynos per il 12 gennaio 2021, la società sudcoreana ha ora annunciato che il 6 gennaio 2021 ci sarà un evento chiamato "The First Look 2021".

La presentazione sarà trasmessa in diretta streaming mediante il portale ufficiale di Samsung. Difficile dire con precisione cosa ci attende durante questo evento, ma la dicitura "first look" potrebbe far pensare a qualche anticipazione in merito ai prodotti che vedremo nel corso del prossimo anno. In ogni caso, alcune fonti descrivono la possibilità che questo primo evento si concentri sui televisori. Ricordiamo infatti che recentemente sono arrivate novità interessanti su questo fronte. Ci saranno inoltre anche computer portatili e tablet? Staremo a vedere.

Per il resto, vi ricordiamo che i rumor descrivono il 14 gennaio 2021 come possibile data del reveal della gamma Galaxy S21. Secondo alcuni, risulta dunque probabile che Samsung sveli quest'ultimo evento all'interno di una delle altre due presentazioni (The First Look 2021 o Exynos).