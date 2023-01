Samsung annuncia il Galaxy A14 5G: lo smartphone 5G più economico della serie

Samsung annuncia oggi il Galaxy A14 5G, il nuovo smartphone che fa della batteria di lunga durata, una fotocamera per i selfie ad alta qualità e memoria espandibile i suoi punti forti.

Per il Galaxy A14 5G Samsung garantisce inoltre fino a due generazioni di aggiornamenti per il sistema operativo Android e quattro anni di aggiornamenti di sicurezza.

La fotocamera anteriore del dispositivo è da 13 megapixel, a cui si aggiunge una tripla lente posteriore che offrono una maggiore profondità dei dettagl, colori e dei soggetti. Il display da 6,6 pollici FHD+ è reattivo ed adattivo a 90Hz, ed apre le porte a vari utilizzi.

Sotto la scocca troviamo il processore aggiornato con funzionalità 5G, oltre che una batteria di lunga durata. La memoria interna è da 64 o 128 gigabyte, con possibilità di espanderla fino ad 1 terabyte attraverso una scheda microSD.

Fronte software, Samsung parla di una dashboard per la sicurezza e la privacy aggiornata, che permette di controllare come le app tracciano i dati e disabilitare il tracking indesiderato. Grazie alla partnership con Google e l’integrazione con Google Meet è possibile anche accedere a funzionalità di messaggistica e videochiamata per una maggiore efficienza.

L’app Samsung Health consente di tenere traccia della composizione corporea, dei ritmi del sonno e dell’attività fisica, dal momento che si integra perfettamente con gli altri device.