Samsung annuncia il Galaxy A31: scheda tecnica e prezzo del nuovo smartphone

Samsung annuncia oggi la new entry della serie Galaxy A, il nuovo Galaxy A31 che è dotato di una quadrupla fotocamera, display Infinuty-U ed una batteria da 5.000 mAh, a cui si aggiungono tutte le funzionalità classiche della lineup.

Scheda tecnica Samsung Galaxy A31

Display : 6.4” FHD+ (1080X2400) SUPER AMOLED Infinity-U Display

: 6.4” FHD+ (1080X2400) SUPER AMOLED Infinity-U Display Fotocamera : Principale: 48 MP (F2.0) - Ultra-Grandangolare: 8 MP (F2.2) - Profondità: 5 MP (F2.4) -Macro: 5 MP (F2.4). Frontale: 20MP, F2.2

: Principale: 48 MP (F2.0) - Ultra-Grandangolare: 8 MP (F2.2) - Profondità: 5 MP (F2.4) -Macro: 5 MP (F2.4). Frontale: 20MP, F2.2 Dimensioni e Peso : 159.3 x 73.1 x 8.6 mm, 185 g

: 159.3 x 73.1 x 8.6 mm, 185 g Processore : Octa-core Mediatek MT6768 (Dual Core 2.0GHz + Hexa Core 1.7GHz)

: Octa-core Mediatek MT6768 (Dual Core 2.0GHz + Hexa Core 1.7GHz) RAM : 4GB

: 4GB Memoria interna : 64GB espandibile tramite microSD fino a 512 GB

: 64GB espandibile tramite microSD fino a 512 GB Batteria : 5000mAh (Typical), supporto ricarica rapida 15W

: 5000mAh (Typical), supporto ricarica rapida 15W Autenticazione Biometrica: Impronte digitali nel display e riconoscimento del viso

Samsung si è soffermata soprattutto sulla batteria da 5.000 mAh che è in grado di offrire tutta la potenza necessaria per la visione di film in streaming, ma anche per giocare. Interessante anche il comparto gaming, se così si può definire, che è caratterizzato da un processore octa-core e 4 gigabyte di RAM con tecnologia Game Booster basata sull'intelligenza artificiale.

Il produttore punta anche sulla sicurezza attraverso Samsung Knox che protegge il Galaxy A31 dal momento in cui viene acceso. Presente anche il lettore per le impronte digitali integrato nello schermo e permette di pagare con Samsung Pay in sicurezza.

Il Galaxy A31 sarà disponibile nelle prossime settimane a 299,90 Euro nelle colorazioni Prism Crush Black e Prism Crush Blue.