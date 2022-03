Samsung annuncia i nuovi Galaxy A53 5G e Galaxy A33 5G, si parte da 389 Euro

Samsung annuncia oggi le due new entry della gamma Galaxy A. Si tratta dei nuovi Galaxy A33 5G e Galaxy A53 5G, già disponibili in Italia i preordine, vediamo le specifiche tecniche.

Partendo dal Galaxy A33 5G, troviamo uno schermo Super AMOLED da 6,4 pollici FHD+ con refresh rate di 90Hz. Il comparto fotografico è composto da una lente principale da 48 megapixel con apertura f/1.8 e stabilizzazione ottica dell’immagine, accompagnata da un sensore ultra grandangolare da 8 megapixel, un chip per la profondità da 2 megapixel ed uno per le macro da 5 megapixel. La lente frontale è da 13 megapixel, invece.

Sotto la scocca sono presenti 8 gigabyte di RAM, accompagnata da 128 gigabyte di storage interna, espandibile tramite microSD fino ad 1 terabyte.

Il Galaxy A53 5G invece include uno schermo da 6,5 pollici FHD+ Super AMOLED a 120Hz Infinity-O, ma le differenze dal Galaxy A33 5G sono anche a livello di fotocamera. Sulla scocca posteriore è presente una lente principale da 64 megapixel, con lente ultra grandangolare da 12 megapixel, sensore per la profondità da 5 megapixel e per le macro da 5 megapixel, mentre il sensore frontale è da 32 megapixel.

A livello di RAM, invece, arriverò nelle varianti con 6 ed 8 gigabyte e 128 o 256 gigabyte di memoria, espandibile anche in questo caso tramite microSD.

Gli aspetti in comune sono il processore octa-core Exynos 1280 (con due core da 2,4 Ghz e sei core da 2,0 Ghz), la batteria da 5000 mAh, ma anche il comparto connettività composto dal chip 5G, LTE, WiFi 802.11 a/b/g/n/ac e Bluetooth V 5.1. Fronte software, troviamo One UI 4.1 basata su Android 12.

Entrambi gli smartphone sfoggiano anche il sensore per l’impronta digitale e la certificazione IP67 che permette di immergerlo in un massimo i un metro d’acqua dolce per 30 minuti.

Galaxy A53 5G è disponibile in preordini da oggi, 17 Marzo, al 31 Marzo con gli auricolari Galaxy Buds 2 in omaggio al prezzo di 469,90 Euro per la variante 6/128GB e 529,90 Euro per quella con 8GB di RAM e 256 gigabyte di memoria. Il Galaxy A53 5G invece arriverà nelle prime settimane di aprile al prezzo pubblico consigliato di 389,90 Euro.