Samsung annuncia Galaxy AI: gli smartphone Galaxy potranno tradurre le chiamate

A poche ore dalla pubblicazione dei rumor secondo cui il Galaxy S24 potrebbe essere il primo smartphone con l’AI Generativa, Samsung ha confermato che gli smartphone della gamma Galaxy di prossima generazione metteranno tra le mani degli utenti l’intelligenza artificiale che migliorerà la vita quotidiana.

Galaxy AI è un’intelligenza artificiale universale che Samsung descrive come “mai vista prima su smartphone”, sviluppata dai propri ingegneri e basata sul cloud, abilitata dalle collaborazioni aperte con i leader del settore. Secondo Samsung, “Galaxy AI trasformerà l’esperienza mobile quotidiana e in parallelo permetterà di contare sulla sicurezza e sulla privacy di Galaxy”.

Un assaggio sarà tangibile con AI Live Translate Call, che presto darà agli utenti con il più recente smartphone Galaxy l’accesso ad un traduttore personale ogni volta che ce ne sarà bisogno. La funzione sarà integrata all’interno della chiamata ed eliminerà la seccatura di utilizzare applicazioni di terze parti. Le traduzioni audio e testuali compariranno in tempo reale mentre si parla, in maniera sicura.

“La tecnologia mobile ha un incredibile potere nel facilitare connessioni, produttività, creatività e molto altro per le persone in tutto il mondo, ma finora non abbiamo visto l’AI su mobile applicata a tutto ciò in modo veramente significativo”, ha dichiarato Wonjoon Choi, EVP e Responsabile R&D, Mobile eXperience Business “Galaxy AI è la nostra offerta di intelligenza più completa fino ad oggi e cambierà per sempre il modo in cui pensiamo ai nostri smartphone”.