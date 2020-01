Samsung annuncia il Galaxy Book con scocca rossa e display 4K AMOLED

Samsung ha annunciato al CES 2020 il nuovo Galaxy Chromebook, il nuovo 2-in-1 spesso solo 9,9mm che sarà disponibile nelle colorazioni Rosso Fiesta e Mercury Grey. A livello tecnico troviamo il display 4K UHD AMOLED HDR da 13,3 pollici con touchscreen

Scheda tecnica Samsung Galaxy Chromebook

Dimensioni: 302.6 x 203.2 x 9.9mm

Peso: 1.04kg

OS: Chrome OS

Display 13.3” 4K AMOLED Display (3840×2160), Touch Screen

CPU: Intel 10th gen Core Processor

GPU: Intel UHD Graphics

RAM: fino a 16GB (LPDDR3)

Storage: SSD fino ad 1TB

WLAN: Wi-Fi 6 (Gig+), 802.11 ax 2×2

Camera / Mic: 1MP (frontale), 8MP (nel deck della tastiera). Microfono interno a dual array + mono

Audio: due speaker stereo da 2W

Built-In Pen

Sensore per le impronte digitali

Materiale: Aluminum

Porte: USB-C (2), 3.5pi HP/Mic, UFS/MicroSD Combo

Batteria: 49.2Wh

Il modello base potrà essere portato a casa a 999 Dollari, mentre non sono stati diffusi i prezzi delle altre varianti. L'arrivo sul mercato comunque è previsto durante il primo trimestre dell'anno, ma la data ancora non è stata annunciata in via ufficiale.