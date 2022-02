Samsung annuncia il Galaxy Book2 Pro 360 da 13 e 15 pollici, con Intel Core e Windows 11

Nel corso dell’evento Samsung Unpacked di questo pomeriggio, Samsung ha annunciato i nuovi Galaxy Book2 Pro 360, i nuovi PC 2-in-1 disponibili nelle versioni da 13,3 e 15,6 pollici, entrambe con display Super AMOLED FHD con risoluzione di 1920x1080pixel.

Basati sui processori Intel Core di dodicesima generazione, gli utenti avranno la possibilità di scegliere tra l’i7 ed i5 di 12esima generazione, in grado di offrire prestazioni di alto livello sia per lo studio che l’intrattenimento, oltre che per la produttività. La scheda grafica è invece l’Intel Iris X integrata. Per quanto riguarda la RAM, invece, sarà possibile configurarlo con 8/16/32GB DDR5, mentre a livello di Storage sono disponibili varianti con SSD da 512 e 256 gigabyte ed 1 terabyte.

Il comparto di connettività è composto dal modem WiFi 6E e Bluetooth 5.1, ma anche da una porta Thunderbolt 2, due ingressi USB-C, un jack da 3,5mm ed uno slot per le microSD.

Come sistema operativo, ovviamente, troviamo Windows 11, con supporto all’autenticazione sicura tramite impronta digitale che viene riconosciuto direttamente col pulsante d’accensione.

A livello di differenze, sul modello da 13,3 pollici è presente una fotocamera frontale da 2,0 megapixel FHD 1080p, oltre che 2 altoparlanti stereo da 4W con supporto Dolby Atmos, mentre la batteria è da 63W. Sulla versione più grande invece invece gli altoparlanti sono da 5W e la batteria da 68W, ricaricabile in entrambi i casi tramite USB-C.

Ovviamente, il 2-in-1 può essere utilizzato anche con l’S-Pen. L’arrivo nei negozi italiani, nella colorazione Burgundy, è previsto per Aprile a partire da 1167 Euro.