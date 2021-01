Samsung annuncia le Galaxy Buds Pro con cancellazione attiva del rumore e nuovo design

Nel corso del keynote di questo pomeriggio, Samsung ha presentato le Galaxy Buds Pro, i nuovi auricolari di nuova generazione con cancellazione attiva del rumore e nuovo design rispetto alle Buds Plus.

Grazie ad un woofer da 11 millimetri, sono n grado di offrire un suono più profondo, a cui si aggiunge un tweeter da 6,5 millimetri per alti nitidi a fronte di una distorsione minima. Le Galaxy Buds Pro sono anche in grado di separare la propria voce dai suoni indesiderati attraverso tre microfoni e la VPI (Voice Pick Unit). Uno di questi microfoni è progettato ad hoc per rimuovere i rumori di fondo. Interessate anche la funzione Wind Shield, una tecnologia che filtra le interferenze del vento.

Fronte cancellazione attiva del rumore, attraverso la modalità Ambient Sound è possibile scegliere di amplificare i suoni circostanti di oltre 20 decibel.

Le Galaxy Buds Pro possono riconoscere quando si parla per passare automaticamente tra la modalità con cancellazione attiva del rumore a quella ambientale.

Samsung ha anche spiegato che le cuffie sono impermeabili ed hanno ottenuto la certificazione IPX7 che le rende resistenti all'acqua, mentre il nuovo design riduce l'area di contatto tra orecchio e bocciolo rendendole più comode da indossare.

E' anche possibile associare alle Galaxy Buds Pro più dispositivi, per switchare tra di essi a seconda delle esigenze.

Nei negozi arriveranno tre colori: Phantom Silver, Phantom Black e Phantom Violet. Il via alla commercializzazione è previsto dal 15 Gennaio 2021 al prezzo di 199 Dollari.