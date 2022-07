Samsung annuncia Galaxy Enhance-X, la nuova app per fotografie migliorate con l'IA

Samsung ha lanciato l'app Expert RAW per diversi smartphone della serie Galaxy negli scorsi mesi, ma pare che i programmi per gli amanti della fotografia del colosso di Suwon non si siano esauriti. Nelle scorse ore, infatti è spuntata sul Galaxy Store l'app Galaxy Enhance-X.

L'applicazione è descritta come la "soluzione unica basata sull'IA per ogni miglioramento ai tuoi media", e promette di analizzare immagini e video alla ricerca di qualsiasi tipo di imperfezione, risolverla e migliorare la qualità dell'immagine in generale, garantendo persino un upscaling delle fotografie grazie all'Intelligenza Artificiale.

Al momento, l'app non ha tantissime funzioni, ma delle novità potrebbero sempre essere introdotte in seguito. Tra le principali feature di Enhance-X troviamo la rimozione del motion blur dalle immagini, la rimozione dei riflessi, l'upscaling della risoluzione delle fotografie e il miglioramento dei dettagli.

Inoltre, l'applicazione riesce anche a rendere più chiare le immagini a bassa luminosità e ad aggiungere effetti e filtri alle fotografie scattate in HDR. Si tratta perlopiù di feature già viste su altre applicazioni come Adobe Lightroom e Photoshop Express, ma nel caso di Enhance-X si tratta di una novità pensata esclusivamente per i device Samsung, dunque presumibilmente anche ottimizzata per gli smartphone Galaxy, e ovviamente anche gratuita.

L'applicazione, comunque, è disponibile sul Galaxy Store, ma il suo rollout globale potrebbe richiedere qualche giorno. Samsung ha poi già confermato che Enhance-X sarà compatibile con Android 10, 11 e 12, mentre non potrà essere installata sugli smartphone dotati di una versione precedente del sistema operativo. Intanto, comunque, vi ricordiamo di installare anche la patch Samsung di luglio sui vostri smartphone.