Samsung annuncia Galaxy S23, S23 Ultra ed S23+: ecco i nuovi top di gamma 2023

Nel corso dell’evento Unpacked 2023 di Febbraio, Samsung ha presentato come previsto i Galaxy S23 Ultra, Galaxy S23+ e Galaxy S23, i nuovi smartphone top di gamma 2023 con Snapdragon 8 Gen 2 Mobile Platform for Galaxy.

Partendo dal comparto fotografico, sul Galaxy S23 Ultra troviamo il sistema di fotocamera più avanzato della lineup Galaxy. Grazie alle funzionalità Nightography migliorate è possibile scattare foto e video anche in condizioni di scarsa illuminazione ad alta qualità, con un nuovo algoritmo di elaborazione dei segnali d’immagine basato sull’IA che permette di esaltare dettagli e toni cromatici.

Debutta, sul Galaxy S23 Ultra, il nuovo sensore da 200MP Adaptive Pixel che sfrutta il pixel binning per supportare contemporaneamente diversi livelli di elaborazione ad alta risoluzione. Samsung però ha migliorato anche il sensore per i selfie e sulla serie Galaxy S23 arriva l’autofocus rapido e la prima fotocamera Galaxy Super HDR per i selfie che segna il passaggio da 30 a 60fps.

Sempre guardando al comparto fotografico, Samsung ha integrato l’app Expert RAW che permette di riprendere immagini in stile DSLR e modificarle in RAW e MPEG. Tramite le impostazioni Astrophoto all’interno dell’app Samsung Camera o con l’app Expert RAW, invece, è possibile sperimentare esposizioni multiple o catturare la Via Lattea in maniera nitida.

Il comparto fotografico di S23 Ultra è dotato anche di stabilizzatore ottico dell’immagine raddoppiato in tutte le direzioni, supporto alla registrazione video 8K/30fps, AI avanzata basata sugli oggetti e registrazione audio 360.

Su Galaxy S23 e Galaxy S23+ invece troviamo una fotocamera ultra grandangolare da 12 megapixel con apertura f/2.2 e FOV di 120°, lente grandangolare da 50 megapixel e teleobiettivo da 10 megapixel.

Come dicevamo poco sopra, Samsung guarda anche al gaming e la piattaforma Snapdragon 8 Gen 2 Mobile Platform For Galaxy offre prestazioni definite “senza precedenti” grazie anche alla predisposizione per il supporto ray tracing.

Su Galaxy S23 Ultra il processore è accompagnato da una batteria da 5000 mAh che offre il 20% di autonomia in più e prestazioni grafiche più veloci di oltre il 40% rispetto al predecessore. Sul Galaxy S23 invece la batteria è da 3900 mAh, che diventano 4700 mAh sul modello Plus.

Sul Galaxy S23 Ultra troviamo uno schermo da 6,8 pollici QHD+ Edge con curvatura ridotta, funzionalità Enhanced Comfort che permette di regolare colori e livello di contrasto per alleviare l’affaticamento visivo e Vision Booster regolabile su quattro livelli di luce. Sul Galaxy S23 invece il pannello è da 6,1 pollici FHD+ Dynamic AMOLED con refresh rate a 120Hz, mentre sul Galaxy S23+ la diagonale è di 6,6 pollici.

Samsung ha guardato anche all’ambiente e la salvaguardia del pianeta, utilizzando un numero maggiore di materiali riciclati rispetto alla serie S22. Confermato anche l’utilizzo del vetro Gorilla Glass Victus 2 di Corning che conferisce maggiore resistenza e contiene in media il 22% in più di materiali riciclati.

Per quanto riguarda la sicurezza e la privacy, tutti gli smartphone della linea sono dotati di Knox, la protezione end-to-end di Samsung, oltre che di Knox Vault che protegge i dati critici sulla serie S23 isolandoli dal resto del dispositivo.

Fronte software è presente il Multi-Control studiato per collegare le funzionalità di mouse e tastiera tra PC e tablet Samsung.