Samsung annuncia Galaxy Tab S7 FE e Galaxy Tab A7 Lite: tutto sulle specifiche tecniche

Dopo la presentazione dei nuovi Smart Monitor, Samsung ha annunciato con un comunicato stampa e senza video o conferenze speciali i nuovi Samsung Galaxy Tab S7 FE e Galaxy Tab A7 Lite. Vediamo nel dettaglio le specifiche tecniche e il design di questi due tablet.

Samsung Galaxy Tab S7 FE giunge dotato di uno schermo da 12,4 pollici con risoluzione pari a 2560 x 1600 pixel e supporto allo stilo S Pen. Sotto la scocca compaiono 4/6 GB di RAM e 128/256 GB di spazio di archiviazione a seconda del taglio scelto all’acquisto, una batteria da 10.090 mAh con ricarica rapida a 45 W e, per il comparto fotocamera, una lente posteriore da 8 megapixel e una anteriore da 5 megapixel. Il sistema operativo è Android 11 con One UI e, dulcis in fundo, segnaliamo soprattutto la compatibilità con la rete mobile 5G.

Galaxy Tab A7 Lite è invece una variante “in miniatura” e particolarmente economica del succitato Galaxy Tab S7 FE, dotato di un display da 8,9 pollici con risoluzione 1340 x 800 pixel, 3/4 GB di memoria RAM e 32/64 GB di spazio di archiviazione batteria da 5.100 mAh con ricarica a 15W, fotocamera anteriore da 2 MP e posteriore da 8 MP, supporto al 4G e jack per cuffie da 3,5mm.

Mancano però alcune informazioni importanti: in primis, come avrete notato non sono noti i dettagli del chipset in dotazione a entrambi i tablet, dunque non possiamo sapere la potenza effettiva del dispositivo. Inoltre, Samsung non ha pubblicato con il comunicato stampa anche le date di arrivo sul mercato, dove arriveranno e il prezzo con cui debutteranno nei negozi. Non ci resta che tenere gli occhi aperti per sapere tutti questi dati riguardo Galaxy Tab S7 FE e Galaxy Tab A7 Lite.

Recentemente Samsung ha presentato anche Samsung Galaxy F52 5G, smartphone di fascia medio-bassa approdato in Cina e presumibilmente in arrivo anche in Occidente.