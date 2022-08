Samsung annuncia Galaxy Z Flip 4, il pieghevole pensato per amanti di video e fotografia

Finalmente ci siamo: durante il Samsung Galaxy Unpacked di agosto 2022, il colosso di Suwon ha annunciato ufficialmente Samsung Galaxy Z Flip4, il suo nuovo pieghevole con design clamshell. I preordini del device sono già aperti anche in Italia, mentre la sua uscita è fissata per il 25 agosto.

Partiamo dalla scheda tecnica del device: Samsung Galaxy Z Flip4 avrà un display principale AMOLED 2X da 6,7" con risoluzione FHD+ e refresh rate adattivo tra 1 e 120 Hz. Lo schermo esterno, invece, sarà un Super AMOLED da 1,9" con risoluzione di 260 x 512 ppi. Le dimensioni dello smartphone da chiuso sono di 71,9 x 84,9 x 17,1 mm, che da aperto diventano pari a 71,9 x 165,2 x 6,9 mm. Il peso del dispositivo è di 187 grammi.

Sotto la scocca del nuovo clamshell Samsung troviamo invece un processore Snapdragon 8+ Gen1 di Qualcomm, ovvero un processore Octa-Core da 4 nm con una configurazione composta da un Core a 3,18 GHz, tre Core a 2,70 GHz e quattro Core a 2,00 GHz. Lo smartphone sarà disponibile in un solo taglio di RAM, pari a 8 GB, e in tre tagli di storage interno, ovvero 128, 256 e 512 GB.

Lato fotocamera, il setup posteriore è composto da una lente grandangolare principale da 12 MP con Dual Pixel AF, OIS e apertura f/1.8, con dei pixel di larghezza pari a 1,8 μm, e da una lente ultra-grandangolare da 12 MP con apertura f/2.2, larghezza dei pixel pari a 1,12 μm e campo visivo pari a 123°. la selfie-camera frontale, invece, sarà una lente da 10 MP con apertura f/2.4, pixel di larghezza pari a 1,22 μm e campo visivo di 80°.

Inoltre, per rendere più semplice lo scatto di foto di gruppo e la ripresa di video, Samsung ha implementato FlexCam su Galaxy Z Flip 4: la funzione permette di piegare parzialmente lo smartphone attivare automaticamente la fotocamera, in modo utilizzare la parte inferiore del device come base di appoggio per la stabilizzazione delle riprese e delle immagini. Inoltre, Samsung ha collaborato con Meta per ottimizzare FlexCam per Instagram, Facebook e Whatsapp.

La modalità Scatto Rapido di Samsung Galaxy Z Flip4, poi, permette di scattare selfie di alta qualità senza aprire lo schermo principale dello smartphone, utilizzando la fotocamera posteriore in combinazione con il display esterno, che mostra un'anteprima della foto scattata. La funzione è poi ideale anche per i video, permettendo la creazione di contenuti direttamente a smartphone chiuso.

Infine, il pieghevole presenta una Dual Battery da 3.700 mAh con ricarica cablata fino a 25 W e ricarica rapida wireless 2.0, la resistenza IPX8 all'acqua, e il supporto per la connettività 5G, LTE, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax 2,4 + 5 GHz e il Bluetooth 5.2.

Samsung Galaxy Z Flip4 sarà disponibile dal 25 agosto sul mercato italiano. Il prezzo di partenza del device sarà di 1.149 Euro per la versione 8/128 GB, mentre salirà a 1.199 Euro per la variante 8/256 GB ed a 1.329 Euro per l'edizione con memorie da 8/512 GB. Il clamshell del produttore coreano sarà lanciato nelle colorazioni Bora Purple, Graphite, Pink Gold e Blue, mentre Samsung ha confermato anche l'edizione Bespoke del Galaxy Z Flip4, che permetterà agli utenti di personalizzare lo smartphone con 75 combinazioni di colori diverse tra loro.