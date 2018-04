Samsung annuncia la gamma Home Cinema Led per l'intrattenimento

Samsung annuncia la gamma di display Home Cinema LED di nuova generazione, prodotti frutto dell’incontro tra immaginazione e realtà e risultato di un continuo lavoro di innovazione che garantisce un'esperienza visiva straordinaria e coinvolgente.

Gli schermi led sono pensati per rendere il tempo trascorso a casa più piacevole che mai, grazie a una nuova tipologia di intrattenimento domestico che garantisce un’elevata qualità delle immagini in un unico schermo senza interruzioni. Un'armonia di nero puro, colori vividi e contrasto netto per un’esperienza di visione senza precedenti. Gli schermi sono perfetti per gli ambienti domestici grazie alla loro configurazione modulare che permette di scegliere la grandezza che si desidera in base allo spazio a disposizione. Grazie inoltre all’assenza di cornici si adattano all’arredamento, rispondendo a qualsiasi stile, dal più classico al più moderno.

Gli schermi della serie IF di Samsung offrono la combinazione ideale di qualità superiore dell’immagine e usabilità intuitiva grazie ad avanzate tecnologie di elaborazione video, come la tecnica di perfezionamento dell’immagine High Dynamic Range (HDR) che serve a conferire maggiore nitidezza ed eleganza ai contenuti visualizzati.

Sfruttando inoltre la tecnologia di adattamento delle scene HDR gli schermi permettono di visualizzare immagini dettagliate e realistiche. Grazie a questo processo, algoritmi personalizzati analizzano e ottimizzano i livelli di gradazione e luminosità nelle singole scene ed evitano l’effetto di abbagliamento per l'osservatore. Chi sceglie la serie IF può inoltre fare affidamento sulla tecnologia Dynamic Peaking che permette agli schermi di raggiungere picchi massimi di luminosità fino a due volte superiore rispetto agli standard LED.

Non solo tecnologia ma anche design, per un prodotto pensato anche per spazi residenziali lussuosi, come le sale cinema. L’accesso frontale completo ai componenti più importanti del led permette di effettuare un’installazione pulita priva di spazi inutili, mentre l’accesso posteriore complementare consente di effettuare la manutenzione in maniera più pratica e veloce. Un vero e proprio schermo da cinema, ma con una risoluzione irraggiungibile dai proiettori tradizionali.

Disponibili nel formato da 110 a 260 pollici la serie IF permette una configurazione modulare per scegliere la grandezza che più si addice ai propri spazi, per prestarsi perfettamente a qualsiasi ambiente interno.

Una nuova gamma che anticipa i tempi e risponde alle esigenze dei consumatori creando una nuova modalità di intrattenimento a casa propria, per un’esperienza visiva e di fruizione dei contenuti mai vista prima.

Le novità Samsung saranno disponibili al Salone del Mobile presso i lussuosi home cinema ricreati dall’azienda italiana Vismara nel proprio stand E06 padiglione 1 xLux.