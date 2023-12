Samsung annuncia il keynote al CES 2024: arrivano Galaxy S24 e Galaxy Book IA?

Il lancio dei Samsung Galaxy S24 è ormai imminente: secondo numerosi leak, infatti, i nuovi top di gamma coreani verranno lanciati nel mese di gennaio. Mentre alcuni insider parlano di una release entro la metà del prossimo mese, altri puntano su una presentazione nei giorni del CES 2024. E ora Samsung potrebbe averlo confermato!

Nelle scorse ore, spiega Sammobile, Samsung ha rilasciato un comunicato stampa che annuncia che il suo keynote del CES 2024 si terrà l'8 gennaio, alle 14:00 locali (ovvero alle 23:00 italiane). Il titolo della conferenza è decisamente intrigante, dal momento che si parla di "IA per tutti: Connettività nell'Età dell'IA".

Il titolo del keynote, insomma, ci conferma che Samsung si concentrerà molto sull'Intelligenza Artificiale, nel corso della presentazione, ma non è chiaro se quest'ultima verrà intesa meramente dal punto di vista software o anche da quello hardware. A novembre, d'altro canto, Samsung ha lanciato Galaxy AI in sordina, mentre One UI 6.0 contiene già alcune feature IA piuttosto interessanti, specie sugli smartphone della linea Galaxy S.

Lato hardware, invece, il CES potrebbe essere la cornice perfetta per il lancio dei Galaxy S24: d'altro canto, secondo alcuni insider, il Samsung Galaxy S24 Ultra sarà un "IA Phone", almeno nelle intenzioni del marketing del colosso sudcoreano. Ovviamente vi è sempre la possibilità che la compagnia di Suwon si focalizzi solo sulle funzioni IA dello smartphone, per poi presentare il suo hardware solo dopo un paio di settimane, intorno a metà gennaio 2024.

Sempre per quanto riguarda l'hardware, pare che il 2024 sarà l'anno dei "PC IA", che con ogni probabilità faranno il loro debutto proprio al CES: anche in questo caso, è improbabile che Samsung si faccia cogliere impreparata. In quel di Las Vegas, insomma, potrebbe anche avvenire il lancio dei primi Galaxy Book AI di sempre, in modo da "bruciare" sul tempo la concorrenza.

Infine, sempre al CES dovrebbe esserci spazio per la lineup di televisori Samsung del 2024, primi con dei pannelli prodotti (anche) da LG, oltre che da Samsung stessa, nonché per la nuova generazione di soundbar e di elettrodomestici smart della compagnia, alcuni dei quali avranno certamente delle funzioni legate all'Intelligenza Artificiale. La carne al fuoco, insomma, è davvero tanta!