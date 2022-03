Samsung annuncia M8, la nuova colorata serie di smart monitor

Samsung ha annunciato oggi la sua nuova serie di smart monitor, battezzata M8, che sfoggia colori in grado di adattarsi a tutti gli ambienti ed un design aggiornato ed elegante. Disponibile in formato 32 pollici con risoluzione UHD e SlimFit Camera, la serie è disponibile nelle colorazioni Warm White, Sunset Pink, Daylight Blue e Spring Green.

L’M8 consente di godere di una varietà di servizi di streaming, tra cui Netflix, Amazon Prime Video, Disney Plus ed Apple TV via WiFi e senza doversi connettere ad un PC o una TV.

A livello di design, lo spessore del nuovo modello è di 11,4mm, tre volte inferiore rispetto ai modelli precedenti, mentre il retro è piatto e caratterizzato da una tonalità bianco caldo che si adatta a qualsiasi ambiente in base alle preferenze personali.

L’interfaccia utente Workspace offre tutti i servizi necessari per lavorare su uno schermo, inclusa la possibilità di connettersi in modalità wireless ad un PC Windows o a un Mac, utilizzando una vasta gamma di funzioni come Samsung DeX, AirPlay 2 ed i servizi cloud di Microsoft 365. A livello software troviamo anche l’hub IoT denominato SmarThings Hub.

La SlimFit Camera è invece una webcam magnetica e rimovibile che può essere fissata al monitor, ed è dotata di funzioni di face tracking ed autozoom. Presente anche un microfono Far Field Voice ad alta sensibilità, oltre che il supporto Bixby ed Alexa.

Smart Monitor M8 di Samsung sarà disponibile in preordine in Italia dal 4 Aprile, ma per ulteriori informazioni vi rimandiamo sul sito Samsung.