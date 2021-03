Samsung, ecco i nuovi TV MicroLED fino a 76 pollici: in arrivo nei negozi da primavera

Ancora novità dal fronte Samsung. Dopo aver parlato dei TV Neo QLED, che guardano sempre più al gaming, la società coreana ha anche parlato della tecnologia MicroLED, che è pronta ad "arrivare a casa".

La società infatti ha comunicato l'estensione della tecnologia e le intenzioni di convogliarla anche nei TV di formato tradizionali, per consentire anche agli spettatori di godere dell'esperienza di visione garantita dai pannelli, che sono privi di cornici.

La nuova gamma di TV Micro LED sarà disponibile a livello mondiale nei formati da 110 e 99 pollici dalla primavera da 2021, mentre in autunno toccherà alla versione da 88 pollici. La novità è rappresentata dal fatto che, successivamente, sarà la volta di una versione da 76 pollici.

Samsung sottolinea che con la nuova linea Micro LED gli utenti avranno la possibilità di suddividere lo schermo in quattro aree grazie alla funzione 4Vue (Quad View), che consente la visione di quattro contenuti in contemporanea provenienti da quattro fonti diverse. E' stato fatto l'esempio di quattro eventi sportivi, ma anche di un videogiocatore che guarda una guida in streaming mentre gioca ad un videogame sulla loro console.

Non sono state diffuse informazioni sui prezzi, tanto meno sulla data d'arrivo ufficiale. Ma come sempre vi terremo aggiornati.