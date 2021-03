Samsung annuncia i nuovi Galaxy A52, A52 5G ed A72: specifiche e prezzi italiani

Nel corso dell’evento Samsung Unpacked di questo pomeriggio, Samsung ha svelato al mondo i nuovi Galaxy A52, A52 5G ed A72, attraverso cui mira a rendere “accessibile l’innovazione per tutti”. Vediamo le schede tecniche ed i prezzi.

Galaxy A52

Display: 6,5 pollici FHD+ Super AMOLED Infinity-O con refresh rate di 90Hz

Fotocamera frontale: 32 megapixel f/2.2

Fotocamera posteriore: 64 megapixel con stabilizzazione ottica dell’immagine + ultra wide da 12 megapixel f/2.2 + macro 5 megapixel + profondità 5 megapixel

Processore: Qualcomm 720G octa-core

Memoria: 128 gigabyte, espandibile tramite microSD fino ad 1 terabyte

RAM: 6 Gb

Batteria: 4500 mAh, con supporto alla ricarica rapida a 25W

Galaxy A52 5G

Display: 6,5 FHD+ Super AMOLED Infinity-O con refresh rate di 120Hz

Fotocamera frontale: 32 megapixel f/2.2

Fotocamera posteriore: 64 megapixel con stabilizzazione ottica dell’immagine + ultra wide da 12 megapixel f/2.2 + macro 5 megapixel + profondità 5 megapixel

Processore: Qualcomm SM7225

Memoria: 128 gigabyte, espandibile tramite microSD fino a massimo 1 terabyte

RAM: 6Gb

Batteria: 4500 mAh, con supporto alla ricarica rapida a 25W

Galaxy A72 5G

Display: 6,7 pollici FHD+ Super AMOLED Infinity-O con refresh rate di 90Hz

Fotocamera frontale: 32 megapixel f/2.2

Fotocamera posteriore: 64 megapixel con stabilizzazione ottica dell’immagine + ultra wide da 12 megapixel f/2.2 + macro 5 megapixel + profondità 5 megapixel

Processore: Qualcomm 720G octa-core

Memoria: 128Gb, espandibile fino a 1 terabyte tramite microSD

RAM: 6 gigabyte

Batteria: 5000 mAh, supporto alla ricarica rapida a 25W

Fronte software, troviamo Android 11, ma anche una serie di funzionalità introdotte da Samsung ad hoc nel proprio ecosistema Galaxy, tra cui SmartThings che consente di controllare i dispositivi di casa tramite lo smartphone, ma anche Music Share per ascoltare la musica insieme ad un amico e Quick Share per inviare foto e video facilmente senzalimiti di dimensione ad un dispositivo Galaxy vicino.

Gli smartphone sono resistenti ad acqua e polvere grazie alla certificazione IP67, mentre la batteria secondo i dati ufficiali può durare fino a due giorni. Samsung, in linea con la policy degli aggiornamenti, si è impegnata ad aggiornare i dispositivi per tre generazioni ed a rilasciare aggiornamenti di sicurezza per minimo quattro anni.

La nuova serie Galaxy A è già disponibile sul mercato nelle colorazioni Awesome Violet, Awesome Blue, Awesome Black ed Awesome White. Il Galaxy A72 ha un prezzo di listino di 499,90 Euro, mentre il Galaxy A52 5G scende a 459,90 Euro ed il Galaxy A52 a 379,90 Euro.