Samsung annuncia i nuovi TV MicroLED, QLED 8K e Lifestyle

Samsung, in occasione del CES 2020 ha annunciato la nuova gamma di televisori MicroLED, QLED 8K e Lifestyle TV, caratterizzate dall'introduzione di nuove dimensioni, l'upscaling AI 8K e una nuova tecnologia di orientamento dei display.

"Ogni giorno i consumatori usano da casa i propri televisori per lavorare, per fare esercizio fisico e persino per fare acquisti. Mentre il nostro stile di vita continua ad evolversi, lo schermo TV si evolve con esso per fornire agli utenti l'accesso ai contenuti preferiti e alle informazioni in tempo reale, quando e dove vogliono", ha dichiarato Jong-hee Han, President of Visual Displays at Samsung Electronics. "In linea con la nostra vision “Screens Everywhere”, siamo entusiasti di offrire una più vivida e connessa esperienza di visualizzazione da casa incorporando funzioni abilitate all'IA e tecnologia 8K nei nostri display".

Per quanto riguarda i MicroLED, il colosso coreano ha mostrato display da 75, 88, 93, 110 e 150 pollici, in grado di adattarsi a diversi ambienti e stili di vita. I nuovi modelli da 88 e 150 pollici includono l'Infinity Design ultra-sottile, che ha azzerato quasi totalmente le quattro cornici. In questo modo gli utenti potranno collegare tra loro più pannelli per creare nuove combinazioni ed adattare i TV ad uno spazio specifico.

I pannelli MicroLED offrono la migliore qualità d'immagine della categoria, una maggiore profondità, risoluzione e chiarezza, oltre ad una luminosità di picco di 5mila nits.

Secondo le prime indiscrezioni però il taglio più piccolo da 75 pollici dovrebbe essere fuori mercato per l'utenza consumer.

Dal fronte dei TV QLED 8K, è stato mostrato il Q950TS di cui vi abbiamo parlato ieri su queste pagine.

Interessante anche l'ampliamento del portafoglio LifeStyle TV con The Sero, che in coreano significa "verticale" e può ruotare sia in orizzontale che verticale. Samsung, dopo il lancio in Corea del Sud dello scorso anno, porterà il TV anche in Italia nel primo trimestre dell'anno.