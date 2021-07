Samsung annuncia One UI 4.0 basato su Android 12: la beta debutta su Galaxy S21

Il passaggio da One UI 3.0 a One UI 4.0 è sempre più vicino: mentre prosegue lo sviluppo di Android 12, l’ultima iterazione del sistema operativo del robottino verde, Samsung sta per lanciare la beta della nuova versione dell’interfaccia utente per i suoi smartphone, annunciando l’imminente rilascio ai beta tester.

Come segnalato dal rinomato tipster Ice Universe tramite Twitter, infatti, il colosso sudcoreano ha pubblicato un’immagine pubblicitaria che invita tutti i possessori di Samsung Galaxy S21, S21+ e S21 Ultra, gli ultimi smartphone top di gamma rilasciati sul mercato, a iscriversi al programma beta che a breve sarà ufficialmente aperto agli utenti selezionati. L’unico dettaglio importante per l’utenza globale è che One UI 4.0 sarà disponibile a breve solamente per i consumatori della Corea del Sud, mentre il lancio nel resto del mondo avverrà più tardi.

Al momento non c’è una data già fissata per l'inizio del programma beta di One UI 4.0, né per gli utenti sudcoreani che per quelli occidentali e non solo. Inoltre, mancano pure le tempistiche per il passaggio dalla versione beta a quella stabile dell’interfaccia basata su Android 12. Usando come riferimento la serie Galaxy Note 20 e One UI 3.0, la beta era iniziata a ottobre e l’aggiornamento definitivo è stato rilasciato a metà dicembre: avverrà lo stesso per One UI 4.0 o Samsung giocherà con qualche settimana se non qualche mese d’anticipo? Staremo a vedere.

Nel mentre continua l’attesa per l’evento Galaxy Unpacked dell’11 agosto 2021, occasione in cui vedremo ufficialmente i nuovi Galaxy Z Fold 3 e Z Flip 3, potenzialmente assieme a Galaxy Watch e Galaxy Buds 2.