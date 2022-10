Samsung annuncia One UI 5: come sarà Android 13 negli smartphone Galaxy

La Samsung Developers Conference del 2022 ha visto la presentazione di One UI 5 proprio nelle ultime ore, con l’illustrazione delle novità chiave che la società sudcoreana apporterà ad Android 13 per i suoi smartphone della gamma Galaxy. Ecco alcuni dei dettagli chiave e quando arriverà in via stabile per gli utenti.

Durante l’evento e con un comunicato pubblicato oggi, 14 ottobre 2022, scopriamo che la prima novità di rilievo riguarda la schermata di blocco: con One UI 5 assisteremo a un suo redesign con possibilità di personalizzare lo sfondo, il quadrante dell'orologio e le tavolozze dei colori. Interessante è la possibilità di mettere un breve video come sfondo per il lockscreen. Insomma, ci sono sempre meno limiti per rendere più personale il dispositivo mobile.

Samsung introduce poi Bixby Text Call, risposta alle chiamate Google Screen che consente di rispondere alle chiamate rapidamente tramite SMS: l’assistente vocale convertirà il testo a feed audio e lo condividerà all’interlocutore, le cui parole verranno invece trasformate in testo. Bixby Text Call è già disponibile per gli utenti in Corea del Sud, mentre la versione inglese è prevista per l'inizio del 2023.

One UI 5 introduce poi le Routine per riconoscere e automatizzare attività giornaliere, come l’attivazione della modalità Notte, l’impostazione di sveglia e Modalità Scura, e tanto altro. Con i modelli di utilizzo, dunque, il sistema operativo fornirà suggerimenti intelligenti per widget e app.

Ancora, Samsung Gallery consentirà di estrarre il testo dalle immagini, arriverà un nuovo menu riguardante i dispositivi connessi, e un hub inedito per la sicurezza e privacy dell’utente.

Questi sono tutti gli elementi inediti in arrivo su smartphone Samsung Galaxy con One UI 5, il cui lancio in via stabile avverrà nelle prossime settimane per le serie Galaxy S22 e foldable di quarta generazione Z Flip4 e Z Fold4.

La stessa società ha poi confermato pochi giorni addietro l'arrivo di Tizen su smart TV di terze parti.