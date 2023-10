Samsung annuncia la One UI 6: le funzionalità IA sono in arrivo

Non c'è solamente il lancio di Galaxy SmartTag2 ad attirare l'attenzione su Samsung in questo periodo. Infatti, il popolare brand ha anche svelato la nuova personalizzazione software One UI 6, che porta con sé diverse funzionalità IA che gli utenti potrebbero reputare intriganti.

A tal proposito, come indicato anche da Gizchina, nonché come ufficializzato mediante il keynote SDC23 andato in onda sul canale YouTube ufficiale di Samsung Developers nella giornata del 5 ottobre 2023, si sta iniziando ad andare oltre alla versione beta della One UI 6. Infatti, mediante questo annuncio Samsung ha voluto fornire agli utenti un antipasto di quanto possono aspettarsi nella versione finale.

Si fa riferimento all'arrivo di tante nuove funzioni che potrebbero fare gola a molti. Per intenderci, il focus è posto su soluzioni smart legate all'editing di video e foto, ma di mezzo ci sono anche l'arrivo di un rinnovato Quick panel e di un nuovo carattere chiamato One UI Sans. Si punta inoltre a interfacce delle app rinnovate, ma ciò che risulta immancabile è l'intelligenza artificiale.

Quest'ultima è d'altronde ormai ovunque, quindi non può mancare anche per quel che riguarda la One UI 6. Ecco dunque arrivare una Galleria con funzioni Photo Master e Object Eraser, ovvero funzioni in grado di ottimizzare le foto mediante IA. Non manca inoltre Samsung Studio, ovvero un editor video che permette di utilizzare facilmente anche testo, adesivi e musica.

Va detto che il keynote SDC23 era legato principalmente agli sviluppatori, quindi l'annuncio è stato effettuato in un contesto di quel tipo, ma se vi interessa saperne di più sulla One UI 6 potreste voler prendere visione del video accessibile mediante il player in apertura.