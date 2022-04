Samsung annuncia una partnership con Nifty Gateway: gli NFT sbarcano in TV

Durante l'evento di presentazione delle TV Neo QLED 8K di Samsung, l'azienda coreana ha spiegato che intende integrare gli NFT nei suoi televisori grazie ad una collaborazione con la piattaforma Nifty Gateway. Oggi, però, Samsung è tornata a parlare della partnership con Nifty, spiegandola più approfonditamente.

Anzitutto, pare proprio che la funzione non sarà limitata alle TV Neo QLED e QLED, ma arriverà anche sui dispositivi con tecnologia MicroLED e persino sul televisore Samsung The Frame, che potrebbe essere persino la miglior soluzione "espositiva" al momento in circolazione per gli NFT.

In un comunicato stampa, poi, Nifty ha spiegato che la piattaforma NFT di Samsung sarà un'app che ricondurrà sul marketplace di Nifty e sui portafogli personali di token non-fungibili degli utenti, permettendo di "navigare, ricercare, mostrare sullo schermo e interagire con gli NFT".

La funzione di base, ovviamente, sarà quella di proiettare sul televisore gli NFT di cui si è in possesso, ma secondo il portale Decrypt l'app dovrebbe anche permettere di comprare e vendere i token non-fungibili. In tal caso, però, bisogna ricordare che Nifty è molto più stringente di marketplace come OpenSea e Rarible sulle vendite, poiché solo artisti verificati possono vendere sulla piattaforma, che dunque non è aperta a tutti.

Infine, Samsung ha spiegato che le sue TV "ottimizzeranno le impostazioni per mostrare fedelmente le intenzioni dell'artista" nel momento in cui l'NFT viene trasmesso sullo schermo, garantendo una rappresentazione estremamente accurata dei Token sul televisore.

Al momento, comunque, sappiamo che l'app di Nifty sarà integrata su Samsung Smart Hub sui televisori compatibili. Intanto, anche Instagram ha annunciato l'integrazione degli NFT, che verranno presto implementati anche sulla piattaforma social.