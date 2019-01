Samsung annuncia il primo pannello per laptop OLED 4K da 15,6 pollici al mondo

Samsung ha annunciato il primo schermo per laptop OLED 4K da 15,6 pollici al mondo. Quest'ultimo è dotato di supporto HDR e offre una luminosità fino a 600 nit e un rapporto di contrasto dinamico di 120,000:1.

In particolare, stando anche a quanto riportato dai colleghi di Engadget e SAMMobile, il nuovo pannello soddisfa lo standard DCI(Digital Cinema initiative)-P3 e supporta fino a 3,4 milioni di colori (circa il doppio rispetto a schermi LCD di dimensioni simili). Samsung Display ha anche annunciato che il suo pannello OLED UHD da 15,6 pollici è conforme allo standard TrueHD di DisplayHDR.

Inoltre, il nuovo pannello di Samsung Display offre un miglioramento significativo dell'HDR, grazie a "una rappresentazione di un contrasto elevato quasi come l'occhio umano", perlomeno stando a quanto annunciato dalla società sudcoreana.

Jae-nam Yun, responsabile del team di marketing di Samsung Display, ha dichiarato quanto segue in merito: "Il nostro pannello OLED UHD da 15,6 pollici offre le soluzioni di visualizzazione più adatte per i dispositivi IT [...] con eccezionali miglioramenti HDR, una riproduzione dei colori senza precedenti e una visibilità esterna molto migliorata. Non abbiamo dubbi sul fatto che il nostro nuovo display OLED offrirà un'esperienza visiva molto superiore agli utenti di tutto il mondo che usano i notebook".