Samsung annuncia il primo smartphone con tripla fotocamera: ecco il Galaxy A7 (2018)

La notizia era nell'aria da tempo, e si parlava di un annuncio previsto per i prossimi giorni, ma non così immediato. Samsung ha da poco annunciato il primo smartphone della sua storia con tripla fotocamera: il Galaxy A7 (2018).

Il cellulare è dotato di un display Super AMOLED da 6 pollici con risoluzione di 1080x220 pixel. Contrariamente a quanto ipotizzato da molti, non è presente alcun notch: Samsung continua con la sua strategia di mercato, restando l'unico produttore top ad aver evitato la tanto discussa e da molti odiata tacca.

Sotto la scocca troviamo una CPU octa-core da 2,2 GHz, che lavora insieme ad un processore di cui non conosciamo il nome. Sul mercato arriveranno tre diverse varianti: due con 4 gigabyte di RAM ma con storage da 64 e 128 gigabyte, ed una con 6 gigabyte di memoria volatile e 128 gigabyte per l'archiviazione di fotografie, video ed applicazioni.

Fulcro del Galaxy A7 di quest'anno è la tripla fotocamera posteriore, composta da un sensore primario da 24 megapixel con obiettivo f/1.7, un modulo da 8 megapixel f/2.4 ultra-wide con angolo di visione di 120° ed un sensore di profondità da 5 megapixel.

Lo smartphone utilizza una batteria da 3.300 mAh ed è ovviamente basato su Android 8.0, accompagnato dall'interfaccia grafica proprietaria del colosso asiatico. A livello di sicurezza biometrica, il gigante coreano ha spostato il sensore per le impronte digitali sul lato destro.

Proprio come i top di gamma, la scocca frontale è leggermente curva, mentre non sono noti i materiali di cui è composta quella posteriore e laterale, ma è probabile sia di plastica visto che non sono presenti bande per le antenne.

Sul mercato arriveranno diverse colorazioni: blu, nero, oro e rosa. Inizialmente lo smartphone sarà disponibile in alcuni mercati europei ed asiatici selezionati, ad un prezzo non noto e che sarà annunciato l'11 Ottobre nel corso di un evento dedicato.