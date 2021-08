Samsung annuncia il progetto Galaxy For The Planet per la sostenibilità ambientale

Nel corso del Samsung Unpacked di oggi pomeriggio, il colosso coreano ha svelato tanti nuovi prodotti, ma ha anche dato ampio spazio alla sostenibilità ambientale con il progetto "Galaxy For The Planet".

Si tratta di una piattaforma dedicata alla sostanibilità per la divisione mobile. Samsung ha già fissato una serie di obiettivi che intende raggiungere entro il 2025 per ridurre il proprio impatto ambientale ed il consumo di risorse nell'intero ciclo di vita dei prodotti Galaxy, fino allo smaltimento. Tra gli impegni presi figurano:

Utilizzo di materiali riciclati in tutti i nuovi prodotti mobile entro il 2025

Eliminazione di tutta la plastica dalle confezioni dei prodotti mobile entro il 2025

Riduzione del consumo energetico in standby di tutti i caricabatterie per smartphone a meno di 0,005W

Zero rifiuti in discarica entro il 2025

“Crediamo che ciascuno di noi abbia un ruolo fondamentale nel fornire soluzioni innovative in grado di salvaguardare il pianeta per le prossime generazioni. Samsung è perfettamente consapevole che i nostri sforzi devono essere all’altezza del nostro ruolo, della nostra influenza e dell’ampiezza dell'intero ecosistema Galaxy in tutto il mondo", ha affermato TM Roh, Presidente e Head of Mobile Communications Business di Samsung Electronics. "Galaxy for the Planet è un passo importante nel nostro viaggio verso la creazione di un mondo più sostenibile e lo faremo con l'apertura, la trasparenza e la collaborazione, principi che ci contraddistinguono da sempre in tutto ciò che facciamo".

La società si è impegnata a cercare nuove modalità per fronteggiare la crisi climatica, anche insieme ai partner.

“Samsung si impegna a creare soluzioni che possano consentire un futuro migliore per tutti i cittadini e per il nostro pianeta. Sappiamo, tuttavia, che non possiamo farcela da soli e la battaglia collettiva per il pianeta non è una competizione", ha spiegato Stephanie Choi, SVP e Head of Marketing of Mobile Communications Business di Samsung Electronics. "Ci impegniamo a collaborare in questa direzione in tutte le nostre attività; le nostre partnership strategiche tra settori, industrie e mercati ci permettono di produrre un impatto positivo in tutto il mondo, con lo scopo di costruire un futuro più sostenibile".