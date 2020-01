Samsung annuncia quattro smartphone in Italia, ci sono anche Galaxy A71 e Galaxy A51!

Giornata di novità in casa Samsung. Infatti, la società sudcoreana ha annunciato l'arrivo in Italia di ben quattro smartphone. Vi abbiamo già parlato su queste pagine di Galaxy S10 Lite e Galaxy Note 10 Lite, ma ci sono anche Galaxy A71 e Galaxy A51. Facciamo ordine e vediamo insieme tutti i dettagli.

Comunicato stampa Samsung Galaxy A71 e Galaxy A51: Samsung Electronics Co., Ltd. annuncia oggi Galaxy A71 e Galaxy A51, le ultime novità della linea Galaxy A, la famiglia di smartphone costruita per la nuova Era Live. Progettati per rendere accessibili a tutti le ultime e più importanti innovazioni di Samsung, i nuovi Galaxy A71 e A51 includono numerose funzionalità avanzate: il display Infinity-O Super AMOLED che garantisce un'esperienza visiva senza soluzione di continuità per guardare comodamente i contenuti, quattro fotocamere posteriori per catturare ogni momento con la massima naturalezza, una batteria più duratura per tenere il passo con lo stile di vita di oggi.

"Siamo entusiasti di poter espandere il portfolio della serie Galaxy A con i nuovi Galaxy A71 e Galaxy A51. Dal lancio dello scorso anno, la serie Galaxy A è diventata una delle linee di smartphone più amate. E i nuovi Galaxy A71 e Galaxy A51 continuano a offrire le innovazioni essenziali di questa famiglia di prodotti", ha dichiarato Carlo Carollo, Vicepresidente della divisione Telefonia di Samsung Electronics Italia. "Sappiamo che le persone desiderano un dispositivo elegante, con un'autonomia superiore e che permetta di catturare facilmente ogni momento. Siamo orgogliosi di poter continuare a soddisfare queste esigenze con i nuovi arrivati della famiglia Galaxy A".

Sia Galaxy A71 che Galaxy A51 sono dotati di display Infinity-O Super AMOLED. Con una dimensione dello schermo di 6,7 pollici o 6,5 pollici, il display offre un'esperienza coinvolgente: ora è possibile dimenticarsi dell'ambiente circostante e guardare una serie TV o il proprio gioco preferito su uno degli schermi più grandi realizzati finora per un dispositivo mobile di Samsung.

Con quattro fotocamere top di gamma, Galaxy A71 e Galaxy A51 sono pensati per catturare i momenti della vita che contano di più. Dotati di una fotocamera principale e obiettivi Ultra-grandangolare, Macro e di Profondità con funzionalità intelligenti, Galaxy A71 e Galaxy A51 consentono di catturare ogni istante con un livello di dettaglio sorprendente.

La fotocamera principale produce immagini mozzafiato con una risoluzione di 64 megapixel per il Galaxy A71 e 48 megapixel per il Galaxy A51. Con scatti vividi e dettagliati, questa fotocamera permette di acquisire la migliore foto possibile in qualsiasi condizione di luce. La fotocamera Ultra-grandangolare ha un angolo di visione di 123 gradi, che offre la stessa visione periferica dell'occhio umano. La fotocamera Macro è in grado di catturare il soggetto di una foto in modo dettagliato, anche a distanza ravvicinata, mentre la fotocamera di Profondità consente di far risaltare i soggetti utilizzando gli effetti Fuoco Live.

Con la modalità Super Stabilizzatore ora è possibile girare video fluidi e stabili in qualsiasi situazione. Super Stabilizzatore rimuove il tremolio della fotocamera, che si stia girando un video di un oggetto in movimento o ci si sposti con il dispositivo in mano. Anche durante una corsa, Super Stabilizzatore aiuta a catturare ogni momento alla perfezione.

Galaxy A71 e Galaxy A51 sono dotati di una batteria rispettivamente da 4.500 mAh e 4.000 mAh, in modo da poter utilizzare lo smartphone più a lungo durante tutta la giornata. Grazie alle capacità di ricarica rapida da 25 W e 15 W, ormai caratteristiche abituali degli smartphone Galaxy, non occorre attendere a lungo quando è necessario ricaricare il device.

Galaxy A71 e Galaxy A51 forniscono anche l'accesso all'ecosistema Samsung di app e servizi intelligenti, tra cui Bixby (Vision, Lens Mode, Routines), Samsung Pay e Samsung Health. I dispositivi sono inoltre protetti dalla piattaforma di sicurezza Samsung Knox.

Galaxy A51 sarà disponibile da metà gennaio nelle colorazioni black, blue e white al prezzo di 379,90 euro.

Galaxy A71 sarà disponibile da metà gennaio nelle colorazioni black, blue e silver al prezzo di 479,90 euro.

Comunicato stampa Samsung Galaxy S10 Lite e Galaxy Note 10 Lite: Samsung Electronics Co., Ltd. ha annunciato oggi il lancio dei nuovi Galaxy S10 Lite e Galaxy Note10 Lite. In linea con la grande tradizione delle serie Galaxy S e Note, i dispositivi Galaxy Lite integrano caratteristiche premium come le più recenti tecnologie per la fotocamera, il display immersivo e una batteria di lunga durata, portandole a un livello completamente nuovo. Da oggi, ancora più persone possono avere accesso a quanto di meglio sono in grado di offrire i dispositivi mobili.

"I dispositivi Galaxy S e Galaxy Note riscuotono da 10 anni un enorme successo in tutto il mondo. Questi prodotti sono la dimostrazione del nostro continuo impegno per offrire innovazioni da leader di settore, in termini di prestazioni, potenza, intelligenza e servizi", ha dichiarato DJ Koh, Presidente e CEO della divisione IT & Mobile Communications di Samsung Electronics. "Galaxy S10 Lite e Galaxy Note10 Lite renderanno disponibili queste caratteristiche premium essenziali per chi desidera sperimentare il meglio di Samsung Galaxy".

I dispositivi Galaxy Lite offrono numerose funzionalità per la fotocamera basate sulle tecnologie all'avanguardia di Samsung. Per portare la fotografia a un livello superiore in qualsiasi situazione, Galaxy S10 Lite dispone di una fotocamera principale e obiettivi ultra-grandangolare e macro, oltre alla nuova funzione Super Steady OIS. In combinazione con la modalità Super Stabilizzatore, Super Steady OIS assicura una maggiore stabilità per le foto e i video acquisiti nel pieno dell'azione, permettendo di condividere le proprie esperienze dal vivo, senza compromessi.

La fotocamera ultra-grandangolare ha un angolo di visione di 123 gradi, che offre lo stesso campo visivo dell'occhio umano, mentre le fotocamere ad alta risoluzione anteriori e posteriori consentono di catturare ogni singolo dettaglio.

Galaxy Note10 Lite e la sua caratteristica S Pen permettono di vivere l'esperienza premium dei dispositivi Note e aumentare la produttività. Grazie al supporto per Bluetooth Low-Energy (BLE), ora è possibile mandare avanti le slide durante una presentazione, controllare la riproduzione di un video o scattare una foto con un semplice click della S Pen. Air Command rende accessibili le funzionalità necessarie della S Pen in modo semplice e rapido. Infine, prendere appunti non è mai stato così facile: la funzione "Conversione Digitale del testo" converte le note scritte a mano in testo, pronto da modificare e condividere, mentre Samsung Notes rende più semplice e veloce creare annotazioni in mobilità.

Galaxy S10 Lite e Galaxy Note10 Lite offrono ad ancora più persone la possibilità di accedere a tutti i vantaggi che contraddistinguono i dispositivi Samsung Galaxy: Sia Galaxy S10 Lite che Galaxy Note10 Lite dispongono di un display Infinity-O da 6,7 pollici. Questa tipologia di schermo offre un’esperienza coinvolgente, che permette di godere al massimo dei contenuti multimediali sullo smartphone.

Batteria più grande e di maggiore durata. Galaxy S10 Lite e Galaxy Note10 Lite sono dotati di una potente batteria da 4.500 mAh e di Ricarica Ultra-Rapida rispettivamente da 45W e 25W, in modo da poter rimanere connessi più a lungo e dedicare più tempo ai propri interessi.

Galaxy S10 Lite e Galaxy Note10 Lite forniscono accesso all'ecosistema Samsung di app e servizi intelligenti, tra cui Bixby (Vision, Home, Routines), Samsung Pay e Samsung Health. I dispositivi sono inoltre protetti dalla piattaforma di sicurezza a più livelli Samsung Knox in grado di salvaguardare tutti i dati degli utenti e di tenere separati le informazioni personali da quelle di lavoro.

Galaxy S10 Lite sarà disponibile a partire dalla metà di gennaio nelle colorazioni Prism White, Prism Black e Prism Blue al prezzo di 679 euro.

Galaxy Note10 Lite sarà in vendita sempre da metà gennaio nelle colorazioni Aura Glow, Aura Black e Aura Red al prezzo di 629 euro.