Samsung annuncia il nuovo sensore da 200 megapixel per smartphone: debutto nell'S22?

Samsung ha annunciato il nuovo sensore fotografico da 200 megapixel per gli smartphone. Si chiama ISOCELL HP1 con pixel da 0,64 μm, in grado di raggruppare 16 pixel contemporaneamente per comporre un'immagine da 12,5 megapixel con super pixel da 2,56 μm grazie ad una tecnologia di pixel-binning battezzata "ChamaleonCell".

Questo sistema è pensato per essere utilizzato in condizioni di scarsa illuminazione, e può anche acquisire immagini a risoluzione completa di 200 megapixel. Samsung ha anche spiegato che il sensore permette anche di unire i pixel due a due per scatti da 50 megapixel.

Nel corso dell'annuncio Samsung ha anche spiegato che la modalità di binning 2x2 consente al sensore ISOCELL HP1 di acquisire video in 8K a 30 fps con perdita del campo di visione minima. L'utilizzo del pixel binning 2 a 2 durante le riprese dei filmati in 8K scongiura la necessità di tagliare i filmati, sebbene la risoluzione da 50 megapixel sia di 8192x6144 pixel e dell'8K di 7680x4320 pixel.

Samsung ha anche presentato un nuovo sensore ISOCELL GN5 da 50 megapixel con pixel da 1,0 μm. Si tratta del primo sensore da 1,0 μm a integrare la tecnologia Dual Pixel Pro.

Nessuna informazione sulla data d'inizio della produzione, ma non è da escludere che l'ISOCELL HP1 debutti nel Samsung Galaxy S22.