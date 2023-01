Samsung annuncia il sensore fotografico ISOCELL HP2, lo vedremo nel Galaxy S23 Ultra

Mentre è emerso anche il prezzo del Galaxy S23, Samsung ha annunciato il sensore ISOCELL HP2 che con ogni probabilità vedremo all’opera nel nuovo Galaxy S23 Ultra.

Si tratta del terzo sensore da 200 megapixel di Samsung, da 1/1,3 pollici con 0,6 micro pixel, quindi più piccolo dell’ISOCELL HP1 lanciato da due anni fa.

Samsung spiega che il nuovo ISOCELL HP2 è dotato della tecnologia D-VTG (Dual Vertical Transfer Gate) che garantirà colori migliori e minori casi di sovraesposizione sia in fase di acquisizione delle foto che registrazione dei video: le scene più luminose avranno un aspetto migliorato.

Il nuovo ISOCELL HP2 avrà anche la tecnologia Binning TetraPixel che permette di scattare foto da 50 megapixel con pixel da 1,2μm ed immagini da 12,5 megapixel con pixel da 2,4μm. Il sensore è anche in grado di registrare filmati in 8K/30Fps, una feature già trapelata nei vari leak che hanno popolato le news sul Galaxy S23 negli ultimi mesi, ed un campo visivo più ampio se si scattano fotografie in modalità 50 megapixel.

Samsung ha anche migliorato la messa a fuoco automatica, soprattutto in condizioni di scarsa illuminazione, grazie alla tecnologia Super QPD che utilizza tutti i 200 milioni di pixel per la messa a fuoco.

L’ISOCELL HP2 è in grado di riconoscere più facilmente i cambiamenti dei pattern orizzontali e verticali in condizioni di scarsa illuminazione, e può acquisire fino a quindici immagini da 200 megapixel in un solo secondo: ciò lo rende uno dei sensori più veloci del mercato.

Samsung durante la presentazione si è soffermata anche sull’HDR: sull’ISOCELL HP2 è supportata la tecnologia DSG che gli consente di catturare in contemporanea foto con esposizioni brevi e lunghe. Lo Smart ISO Pro invece permetterà agli utenti di acquisire 12,5 immagini insieme a video HDR 4K/60Fps.

Ricordiamo che la gamma Galaxy S23 debutterà il 1 Febbraio 2023.