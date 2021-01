Samsung annuncia uno smartphone 5G e lancia Galaxy A12 in Italia

Sono giornate a dir poco concitate quelle relative all'edizione 2021 del CES (Consumer Electronics Show). Infatti, stanno arrivando miriadi di annunci interessanti e nel marasma generale risulta facile perdersi qualche prodotto. Pensate infatti che, a poche ore dalla presentazione di Galaxy S21, Samsung ha ufficializzato due smartphone.

Più precisamente, ci riferiamo a Samsung Galaxy A32 5G e Samsung Galaxy A12. Il primo è stato svelato mediante un apposito comunicato stampa, mentre il secondo è stato ufficialmente lanciato in Italia in seguito al reveal avvenuto a fine 2020.

Partendo da Samsung Galaxy A32 5G, la nuova proposta dell'azienda sudcoreana dispone di uno schermo TFT da 6,5 pollici con risoluzione HD+ e notch "a goccia", un processore octa-core operante alla frequenza massima di 2 GHZ, 4/6/8GB di RAM, 128GB di memoria interna (espandibile tramite microSD fino a 1TB), una quadrupla fotocamera posteriore da 48MP (f/1.8) + 8MP (ultra-wide, f/2.2) + 5MP (per le macro, f/2.4) + 2MP (per la profondità di campo, f/2.4), una fotocamera anteriore da 13MP (f/2.2) e una batteria da 5000 mAh con supporto alla ricarica a 15W. Non mancano 5G, sensore di impronte digitali posizionato sul lato e supporto al Dolby Atmos. Le dimensioni sono pari a 164,2 x 76,1 x 9,1 mm, per un peso di 205 grammi. Le colorazioni disponibili sono Awesome Black, White, Blue e Violet. Al momento non abbiamo informazioni in merito al prezzo e alla disponibilità dello smartphone.

Passando a Galaxy A12, quest'ultimo dispone di un display TFT da 6,5 pollici con risoluzione HD+ e notch "a goccia", un SoC octa-core MediaTek MT6765 operante alla frequenza massima di 2,3 GHz, 4GB di RAM, 64/128GB di memoria interna (espandibile tramite microSD fino a 1TB), una quadrupla fotocamera posteriore da 48MP + 5MP (ultra-wide) + 2MP (per le macro) + 2MP (per la profondità di campo), una fotocamera anteriore da 8MP (f/2.0) e una batteria da 5000 mAh con supporto alla ricarica a 15W. Il sensore di impronte digitali è posto lateralmente.

Samsung Galaxy A12, che potete vedere nell'immagine di copertina, è disponibile su Amazon Italia a un prezzo di 219 euro.