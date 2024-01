Samsung annuncia il nuovo SSD 990 EVO: le prestazioni migliorano ancora

In attesa di scoprire cosa ci riserverà il futuro degli SSD con PCIe Gen5, il 2024 si apre con una novità che farà felici gli appassionati: Samsung ha presentato il nuovo 990 EVO, ultimo innesto nell'offerta del brand per quel che riguarda l'archiviazione.

Il Samsung 990 EVO arriva sul mercato per sostituire il 970 EVO Plus, migliorandone le prestazioni di oltre il 40%. Si tratta di un'unità a stato solido pensata per migliorare le prestazioni del quotidiano, un affidabile archivio per i propri ricordi, giochi e lavori.

Dotato di chip proprietario, rispetto al modello precedente migliorano non solo le prestazioni ma anche i consumi, per un'unità il 70% più efficiente dal punto di vista energetico. Il 990 EVO supporta lo standard PCIe Gen4 e viaggia a velocità di lettura e scrittura sequenziali massime rispettivamente di 5.000 e 4.200 MB/s.

In lettura e scrittura casuali, invece, si parla rispettivamente di 700K e 800K operazioni di input/output al secondo.

Questi numeri lo rendono adatto, quindi, non solo per il lavoro e l'intrattenimento di tutti i giorni, ma anche per il gaming. L'unità arriva sul mercato in due tagli di memoria e sarà disponibile in una versione da 1TB al prezzo di 169,99 euro e una da 2TB a 259,99 euro.